İran'da polise silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
İran'ın Najafabad kentindeki protestocuların polisin üzerine ateş açması sonucu 1 polis öldü, 2 polis yaralandı.01 Ocak 2018 Pazartesi 22:48
İran'ın İsfihan eyaletine bağlı Necefabad kentinde devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinde 1 polis hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
İran'ın çeşitli kentlerinde hükümet karşıtı protesto gösterileri 5. gününde de sürüyor. İran'ın İsfihan eyaletine bağlı Necefabad kentinde göstericiler, güvenlik güçlerine saldırdı. Çıkan olaylarda 1 polis memuru hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.