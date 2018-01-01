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İran'da polise silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İran'ın Najafabad kentindeki protestocuların polisin üzerine ateş açması sonucu 1 polis öldü, 2 polis yaralandı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 22:48
İran'da polise silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İran'ın İsfihan eyaletine bağlı Necefabad kentinde devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinde 1 polis hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

İran'ın çeşitli kentlerinde hükümet karşıtı protesto gösterileri 5. gününde de sürüyor. İran'ın İsfihan eyaletine bağlı Necefabad kentinde göstericiler, güvenlik güçlerine saldırdı. Çıkan olaylarda 1 polis memuru hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 22:48
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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    İranın Gezisi,figüranlar ve yerli kahpeler aynı....İranda da boğulacaksın abd ve kuyruk yalayıcıları....
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