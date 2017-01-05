İran'da petrol boru hattına saldırı!

İran'ın Ahvazca konuşulan ve Huzistan olarak bilinen bölgesindeki Ahvazi Arap ayrılıkçıları, ülkedeki iki ana petrol boru hattını patlattıklarını açıklayarak, Tahran'ın enerji altyapısını hedef alan yeni saldırılar düzenleyeceklerine dair yemin etti.

İran'da petrol boru hattına saldırı!
Eklenme: 05 Ocak 2017, 10:47
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Ahvaz'ın Özgürlüğü için Arap Direnişi Hareketi silahlı kolu, dün sabah saatlerinde, eş zamanlı olarak iki saldırı düzenlediklerini duyurdu ve saldırının görüntülerini içeren bir video yayınladı. Açıklamada, saldırının İran'ın “Ahvaz topraklarını işgal etmesini protesto etmek amacıyla gerçekleştirildiği” kaydedildi.

MUHYİDDİN TUGAYI ÜSTLENDİ

Muhyiddin Tugayı komutanı tarafından yapılan açıklamada, “Operasyonlar, petrol ve gaz tesislerini de içeren ekonomik olarak hassas bölgeleri hedef alan genel bir stratejinin parçasıdır” ifadeleri kullanıldı. Grup, ilk boru hattının, Marun petrol bölgesinden günlük 440 bin varil ham petrol çıkartan Aghajari Petrol Şirketi'ne ait olduğunu söyledi. Grup ikinci saldırısında, günde 60 bin varil ham petrolün taşındığı Baharkan petrol bölgesindeki bütün boru hatlarını “tamamen yıktığını” savundu.

 
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