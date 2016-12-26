İran'da patlama!

İran'da Petrol rafinerisin"de büyük patlama meydana geldi, patlamada ölü ve yaralılar olduğu bildiriliyor.
İran'da Petrol rafinerisin"de büyük patlama meydana geldi, patlamada ölü ve yaralılar olduğu bildiriliyor.
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