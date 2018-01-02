İran'da ölü sayısı 13 oldu, göstericilere ateş açtılar...

İran'daki protestoların beşinci gününde çatışmalar şiddetlendi, İsfahan eyaletine bağlı Kehderican'da silah sesleri yükseldi.

Yerel medya, ilçe kaymakamlığına girmeye çalışan göstericilere ateş açıldığını ve beş protestocunun öldüğünü bildiriyor.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, 28 Aralık Perşembe günü başlayan gösterilerde bu sabaha kadar 13 can kaybı olduğunu duyurdu.

Yarı resmi Mehr haber ajansı ise, silahlı bir kişinin Necef Abad ilçesinde bir polisi öldürüp üçünü de yaraladığını dünyaya servis etti. Reca News haber sitesine göre, ilçedeki gösterilerde iki protestocu ve iki polis öldü. Bugün itibariyle altıncı gününe giren protestolarda ilk kez bir polisin öldüğü bildiriliyor.

20'yi aşkın şehir ve ilçede gösteri var. Huzistan'da sokaklara çıkan göstericileri polis yoğun şekilde biber gazıyla dağıtmayı denedi.



Irak sınırına yakın Kirmanşah'tan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, protestocuların havaifişekler patlattığı görülüyor.

Meşhed Süleyman kentinde ise önceki günler başka şehirlerde görülen bir sahne var. Dini lider Ayetullah Hamaney'in posterinin yırtılıp indirildiğini gösteren video kaydı, sosyal medyaya yüklendi.

Devrim muhafızları ve yerel milislerle güçlü bir istihbarat ağına sahip olan İran'daki sürpriz gösterilerde gözaltı sayısı ise yüzlerle ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Ruhani: Gösteriler bir fırsat

Pazartesi günü devlet televizyonundan açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gösterilerin bir tehdit olarak değil, insanların sorunlarını görmek için bir fırsat olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Ruhani'ye göre protestocuların hepsi yurt dışından emir almıyor ve daha fazla özgürlük istiyorlar.

Tepkilerin odağındaki isim olan dini lider Ayetullah Hamaney'in de kısa süre içinde sessizliğini bozması bekleniyor.

İsrail'den protestoculara: Kahramanlar...

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'İran'da değişim zamanı' açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da gösterileri değerlendirdi. Netanyahu beklendiği gibi Tahran yönetimini eleştirdi ve protestocuları 'kahramanlar' sözcüğüyle niteledi.

Netanyahu, "Bugün İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, İsrail'in gösterilerin arkasında olduğu yönündeki açıklamalarını duydum. Bu sadece bir yalan değil aynı zamanda gülünç de. İran rejimi düştüğünde, İranlılar ile İsrailliler samimi dostlar olacaklardır. İran halkının özgürlük yolundaki bu mücadelesinde başarılı olmasını temenni ediyorum" dedi.

İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz da dün benzer sözler sarfetmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ise, yazılı açıklamasında gösterileri yakından izlediklerini belirtti. Johnson, "Protestocuların gündeme getirdiği önemli sorunlarla ilgili anlamlı ve meşru bir tartışma olması gerektiğine inanıyoruz ve İranlı yetkililerin buna izin vermesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.



Dalga dalga yayıldı

Son dokuz yılın en büyük protestolarına sahne olan İran'da eylemler ülkenin ikinci büyük kenti Meşhed'de başlamıştı. Meşhed'de hayat pahalılığını protesto için 28 Aralık Perşembe günü başlayan gösteriler, Cuma günü 12 şehre birden yayılmış ve rejim karşıtı bir renge bürünmüştü.

Yüzlerce göstericiyi gözaltına alan Tahran yönetimi, protestocuların organize olduğu sosyal medya uygulamalarını bir süre erişime kapattı. Ülkede en çok kullanılan uygulama, Telegram. Nüfusun yarısının WhatsApp benzeri uygulamayı kullanarak haberleştiği biliniyor.

Pazar gecesi gerçekleşen ölümleri dün öğle saatlerinde izleyicilerine aktaran devlet televizyonu, yağmalanan özel bankalar, kırılan camlar ve yakılan araçları ekrana getiriyor. Devlet televizyonu ayrıca silahlı göstericilerin askeri üsler ve polis karakollarına girmeyi denediğini ancak güvenlik güçleri tarafından püskürtüldüğünü savunuyor.

Bir tabu yıkıldı

Reuters haber ajansı, protestolar sırasında ülkede bir tabunun yıkıldığını bildiriyor. Takestan şehrindeki protestocular ülkeyi 1925 ile 1941 arasında yöneten Rıza Pehlevi'yi öven sloganlar atarak bir tabuyu devirmiş oldu. Pehlevi hanedanlığı 1979 İslam devrimiyle yıkılmıştı.

Bilek güreşini kazandı ama...

Ezeli düşmanı Suudi Arabistan'la Ortadoğu'da girdiği bilek güreşini Suriye ve Irak'ta kazanan İran, halihazırda Yemen'de Şii Husilere destek veriyor. Üçüncü yılını doldurmak üzere olan savaşta Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon Husilere hava saldırıları düzenliyor.

Dış politikada bunlar yaşanırken, dünyanın en kapalı rejimlerinden birine sahip ülkede ekonomi alarm veriyor.

3 milyon 200 bin işsizin bulunduğu İran'da bazı temel gıdaların fiyatları son dönemde neredeyse yarı yarıya arttı.

P5+1 ülkeleriyle nükleer anlaşmaya imza atan Tahran yönetimi, Batılı ülkelerin yaptırımlarından 2015 yılında kurtuldu ancak henüz bu sokağa yansımış değil.