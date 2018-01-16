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İran'da o toplantı başladı... Ruhani'den çağrı geldi...

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "İslam coğrafyasındaki sorunların çözülmesi için yabancılardan medet umulmaması ve İslam ülkeleri arasındaki iş birliğinin artırılması gerektiğini" belirtti.

16 Ocak 2018 Salı 16:20
İran'da o toplantı başladı... Ruhani'den çağrı geldi...

Başkent Tahran'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 13'üncü Konferansı'nda konuşan Ruhani, "İhtilaflarımızı kenara bırakmalıyız. İş birliğiyle insani ve maddi imkanlarımızdan istifade etmeli, yabancılara bağımlılığımızı azaltmalı ve İslam ülkelerinin gelişmesine katkı sunmalıyız." dedi.

Yabancılara dayanmamak için İslam ümmeti çerçevesinde bağların artırılması gerektiğini dile getiren Ruhani, şunları kaydetti:

"Yabancıların İslam ülkelerindeki kaynakları ele geçirmelerinin neticesinde bu coğrafyada yaşayan halklar ekonomik ve sosyal fakirliğe mahkum edildi. Bu sorunlarla mücadele etmenin yolu dışarıdan medet ummamaktır."

Öte yandan, İSİPAB 13. Konferansı kapsamında birliğe yeni genel sekreter de seçildi. Senegal meclisi temsilcisi Muhammed Kureyşi Niyas İSİPAB yeni Genel Sekreteri oldu.

Birliğin genel sekreterlik görevini 2008 yılından bu yana Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç yürütüyordu.

44 ülkeden temsilcinin katıldığı 13'üncü İSİPAB Konferansı'nda 17 ülke meclis başkanı, 14'ü ise meclis başkan yardımcısı seviyesinde temsil edildi. Konferansa Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'den herhangi bir katılım gerçekleşmedi.

Konferans, yarın yayımlanacak sonuç bildirisiyle sona erecek.

İSİPAB HAKKINDA

Suudi Arabistan'ın Cidde kenti merkezli İİT tarafından 1998 yılında alınan kararla kurulan İSİPAB'ın hedeflerinden bazıları şöyle:

"İslam medeniyetinin farklı yönlerini vurgulayarak kutsal İslam ilkelerinin tanıtılması ve yayılması, ortak hedefler oluşturma amacıyla diğer parlamento, hükümet veya sivil toplum örgütleriyle ilişkilerin, iş birliğinin ve koordinasyonunun güçlendirilmesi, adalet temelinde insan hakları ve insani ilkelere saygının artırılması ve savunulması, bununla birlikte barışın tesisi için dünya halkları arasında koordinasyonun güçlendirilmesi."

Merkezi İran'ın başkenti Tahran'da bulunan İSİPAB'ın hali hazırda 54 üyesi var.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 16:20
  1. Tahran
  2. İRAN
  3. İslam medeniyeti
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