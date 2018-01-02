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İran'da küresel güçlerin hain planı! Neyin peşindeler?

İran'da birkaç gündür süren protestolarda en çok dikkat çeken detaylar kadınların eylemlerin en önünde yer alması.

02 Ocak 2018 Salı 11:45
İran'da küresel güçlerin hain planı! Neyin peşindeler?

İran'da başlayan sokak olaylarına ilişkin açıklama yapan ABD ve İsrail, gösterilerin hak olduğunu ve eylemcilere destek verilmesi gerektiğini açıkladı.

ABD ve İsrail'den gelen bu destek açıklamalarından sonra sokaklarda çıkan eylemlerin şiddeti daha da yükseldi.

EYLEMCİLER SİLAHLANDI

Polis ekiplerine karşı silah kullanmaktan bile çekilmeyen eylemciler, dillerine de İslam'ı doladı.

"İSLAM CUMHURİYETİ İSTEMİYORUZ"

"İslam Cumhuriyeti istemiyoruz" diye sloganlar atarak yürüyen İranlı göstericiler, çıkan olaylarda, 1 polisin de ölümüne sebep oldu.

KADINLAR BAŞÖRTÜLERİNİ ATIP EYLEME KATILIYOR!

İran'daki protestoların en önünde kadınların olması dikkat çekiyor. Kadınlar başörtülerini atıp 'İslam'ı istemiyoruz' diyerek kitleleri kışkırtıyorlar. Bu tür eylemlerde öne çıkarılan figürlerin çoğuna baktığımızda tek bir elden çıktığını görüyoruz. 

GEZİ KALKIŞMASINDA DA AYNISINI YAPTILAR

Gezi kalkışması sırasında da eylemlerin sembolü olarak kadınlar seçilmişti. Daha sonradan PKK saflarına katılan kırmızı fularlı kız ve polisin biber gazı ile müdahale ettiği kadın Gezi olaylarının sembolü haline getirilmişti.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 11:45
  1. İran
  2. protesto
  3. gösteri
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