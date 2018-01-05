İran'da kritik gün...Alarm verildi

İran’da bir haftayı dolduran protestolarda tansiyon düştü ancak cuma namazı sonrası birçok noktada yeni gösterilerin başlayabileceği endişesi taşıyan yönetim, güvenlik önlemlerini artırdı. İran Dini Lideri Hamaney’in ‘dış müdahaleye’ işaret ettiği sözlerinin ertesi günü rejim yanlılarının sokağa çıkıp gövde gösterisi yapması ve Sipahiler Ordusu Komutanı General Caferi’nin “Fitne son buldu” açıklaması, ülkede her şeyin yoluna girmekte olduğuna ilişkin beklentileri yükseltmişti. Ülkede sokak olaylarının seyrine bugün yaşanacakların yön vermesi bekleniyor. Gözler bugün özellikle Tahran’daki cuma namazlarında olacak. Hükümet destekçileri, protesto gösterilerinin gerçekleştiği İnkılap Meydanı ve Tahran Üniversitesi önü olmak üzere sokaklarda kadınlı erkekli cuma namazı kılarak dünyaya mesaj verecek.

TAHRAN ŞİMDİLİK SAKİN

Başkent Tahran geceyi sakin geçirdi. Olayların şiddetli yaşandığı diğer kentlerde de eylemlerin cılızlaştığı görüldü. Ancak eylemlerin örgütlendiği Telegram programı üzerinden gece yaşanan olaylara ilişkin çok sayıda video paylaşımı sürdü. Rejim karşıtı eylemlerde Avrupalı bazı kişilerin de gözaltına alınanlar arasında olduğu iddia edilirken, Devrim Muhafızları, İran-Irak sınırındaki Piranşehir’de 3 İran istihbarat görevlisinin öldürüldüğü haberini geçti. Güvenlik güçleri ayrıca, DEAŞ kılıfıyla saldırılar yapmayı planlayan bir grup zanlıyı da gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte 5 kaleşnikof, 4 el bombası ve polis kıyafetleri ele geçirildi.

'ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'

İranlı yetkililer, ekonomik taleplerle başlayan eylemlerin dış müdahaleyle rejim karşıtı bir boyut almasını, “İslam dünyasına yönelik bir operasyon” olarak değerlendiriyor. Yetkililer, bu operasyonun Afganistan, Irak, Suriye, Libya ve Mısır’da yapılanların bir devamı olduğunu belirtirken, “İslam dünyasını ve dolayısıyla Türkiye’yi de hedef alan bir operasyonla karşı karşıyayız. Kısa süre önce Türkiye’de ne olduysa İran’da da o oluyor. İslam ümmeti hedef alınıyor” ifadesini kullandı. “Bu işin üstesinden geleceğiz” diyen İranlı yetkili, ABD Başkanı Trump’ın eylemcilere, “Zamanı gelince ABD’den büyük bir destek göreceksiniz” sözlerinin uluslararası hukuka göre suç olduğunu belirterek, “Trump yaptıklarının hesabını verecek” diye konuştu.