İran'da kırmızı alarm! Okullar tatil edildi

ISNA'ya göre, basın mensuplarına açıklama yapan Tahran Çevre Müdürü Kiyumers Kelanteri hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda bugün tatil edildi.

TAHRAN'DA HAVA KİRLİLİĞİ ARTIYOR

Şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor. Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 5 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'da bu sebeple ilkokullar sık sık tatil ediliyor.