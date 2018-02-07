Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İran'da kırmızı alarm! Okullar tatil edildi

Tahran'da hava kirliliği nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

07 Şubat 2018 Çarşamba 10:01
İran'da kırmızı alarm! Okullar tatil edildi

ISNA'ya göre, basın mensuplarına açıklama yapan Tahran Çevre Müdürü Kiyumers Kelanteri hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda bugün tatil edildi.

TAHRAN'DA HAVA KİRLİLİĞİ ARTIYOR

Şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor. Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 5 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'da bu sebeple ilkokullar sık sık tatil ediliyor.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 10:01
  1. iran
  2. Başkent
  3. okul
  4. hava kirliliği
  5. Ortadoğu Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütü'nün yeni planı deşifre oldu
    1. Terör örgütü'nün yeni planı deşifre oldu
    2. Kremlin duyurdu: Erdoğan ile Putin...
    3. P–53 kansere direnç maddesi 'Zencefil'de
    4. Bu bal 4 kat daha pahalıya satılıyor!
    5. Erdoğan talimatı verdi! Yüzde 90'ı..
    6. Almanya'da düğüm çözülüyor! Prensipte..
    7. Otopark operasyonu! 8'i polis,16..
    8. FETÖ'nün boş kağıda imza oyunu!
    9. Bakanlık'tan kritik hamle! İsim..
    10. Afrin'de öldürülen teröristlerin..
    11. Bu fotoğraf Afrin'de yaralanan..
    12. Gelecek nesiller Wi-Fi yüzünden yok..
    13. TOKİ'de emekliye ucuz ev hangi..
    14. ABD'den küstah 'OHAL' açıklaması
    15. Fransız bakan aklınca şart koştu:..
    16. Adem Atmaca: 'Gölete şimdiye kadar bir..
    17. AK Parti'den flaş 'milli ittifak'..
    18. '500 km adalet aradı, 5 metrekarede..
    19. 'Ayı Ümit' tezahüratları yapılınca...
    20. Dünyanın en uzun köprüsü! Tam 55..
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
    Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
    Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
    Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
    Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
    Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
    Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
    Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!
    Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.02.2018
    ABD'den tehdit: Füzeleri devreye sokarız
    ABD'den tehdit: Füzeleri devreye sokarız
    Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...
    Kriz kapıda! Rusya nükleer füzeleri öyle bir yere konuşlandırdı ki...