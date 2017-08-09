İran'da kadın devrimi! 3 kadın bakan oldu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni kabinede kadınlara görev verilmediği gerekçesiyle eleştirilmişti. Ruhani, eleştirilerin ardından kabineye 3 kadın atadı.

İKİ YARDIMCI BİR ÖZEL DANIŞMAN

Ruhani’nin görev verdiği kadınlardan 2’si cumhurbaşkanı yardımcısı, biri de özel danışman olarak görev yapacak.

Masumeh Ebtekar, aile ve kadın işlerinden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atandı.

Hukuki işlerden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine ise Laya Joneydigetirildi.

Shahindokht Mowlaverdi de vatandaş hakları konusunda özel danışman olarak görev yapacak.