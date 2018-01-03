Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İngilizlerden BM'ye İran çağrısı: ABD'nin yanında durmayın

Financial Times gazetesi ABD'nin İran konusundaki tutumunun şahin kanada yarayacağını, Ruhani'den halen ümitli olduklarını belirtti.

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:43
İngilizlerden BM'ye İran çağrısı: ABD'nin yanında durmayın

İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times, İran'da yaşanan ayaklanmaları değerlendirdi. Tahran'a protestocuları dinleme çağrısı yapan gazete, AB'ye de ABD'nin yanında durmama çağrısı yaptı.

ABD'NİN YANINDA DURMAYIN

Protestolar konusunda şiddetten kaçınmaktan yana durmaları gerektiğini belirten gazete, aynı zamanda ABD'nin de tavrını eleştirdi.

Gazete, gösterilerde sertlik yanlılarının parmağının var gibi gözüktüğünü, şahin kanadın da "ateşle oynadığını" yazdı.

ABD ve İsrail'in protestolara yönelik tutumunun şahin kanada yarayacağını belirten ekonomi gazetesi, "AB, ABD'nin saldırganlığından etkilenmemeli. Cevap, Washington'daki birçoklarının yapmak istediği gibi, rejimi daha fazla sıkıştırmak olmamalı. Bağlantılı kalmak ve kademeli değişimi cesaretlendirmek daha akıllıca olacaktır." dedi.

RUHANİ UMUT VAADEDİYOR

Financial times'ın değerlendirdiği bir diğer konu da Ruhani oldu. Gazete, dış güçlerin İran'ın iç işlerine karışmasının "akılsızca bir tutum olduğunu da" belirtirken, "Ruhani, mevcut sistem içinde hala değişim için en iyi umudu temsil ediyor. Ancak, ortadaki dışa vurulmuş öfkenin gücü, hükümet için bir sinyal olmalı ve hükümet halkın meşru şikâyetlerine daha fazla yanıt vermeli. İranlılar sonuç görmek istiyor." dedi.

İRAN'DA ŞİDDET OLAYLARI

İran'da geçtiğimiz perşembe günü patlak veren, ekonomik temellerle başlayarak rejime karşı ayaklanmaya varan eylemler 7. gününe girdi. Her geçen saat tansiyonun yükseldiği Tahran'da eylemler devam ediyor.

Polislerle göstericiler arasında yer yer silahlı çatışmalar yaşanırken, çıkan olaylarda 29 kişinin öldüğü açıklandI, 500'den fazla kişi ise tutuklu bulunuyor.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 11:43
  1. ingilizce
  2. Financial Times
  • Yunus 16Yunus 1628 dk önce
    İngilizler ÖNÜNDEN YESİNLER.
  • ömeroglu arifömeroglu arif34 dk önce
    şimdi durup dururken ortada bi neden yokken bu israil ve trump açıklama yaparak iran lıların kafasını karıştırdılar ...abd yi sevmeyen israili sevmeyen iran daki yönetimden de memnun olmayanlar şimdi artık iyice bu işde abd var diyerek şia nın kucagına oturacak.....ben herzaman diyorum bu iran ümmetin baş belası akıtgıgı hep islam kanı....o yuzden büyük şeytan abd israil iran bunlar hep aynı kabdan yerler bu iş gene türkiye me dönmez inşAllah .... bu acem oyunları kabak tadı veriyor artık....
  • AkinAkin46 dk önce
    İsrail ve ABDgöstericilere açıktan destek veriyorsa göstericileri değil karşı tarafı güçlendirir,
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Türkler satın alınca… Devlet töreni gibi açılış yaptılar!
  1. Türkler satın alınca… Devlet töreni..
  2. İstanbul’da büyük takip!
  3. Rus helikopteri Suriye'de düştü!
  4. AVM’lerdeki kazalar sorun oluyor
  5. MTV’nin ilk taksit dönemi başladı
  6. Herkes çağrıldı, Fatih Terim çağrılmadı
  7. BOTAŞ’tan sanayi tesislerine % 14 zam
  8. 'Abdullah Gül aday olursa ben kararımı..
  9. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran hamlesi
  10. Akaryakıtta yeni dönem: Bundan sonra..
  11. Trump'ın şantajına Abbas'tan sert..
  12. TESK esnafa sicil affında ısrarcı
  13. İsrail ve ABD anlaştı! Suikast..
  14. Gürcistan hamsisi 10 TL’den tezgâhta
  15. 2017’nin tahmini enflasyonu 11.73
  16. Katar'dan dev anlaşma!
  17. ÖTV yeniden düzenlendi otomobilde..
  18. Motorin ve LPG benzinliyi geçti
  19. Fatih Portakal alay konusu oldu
  20. Fındık üreticisi 2018’de fındığa sahip..
CHP'den rezalet açıklama: Ödemek zorundayız
CHP'den rezalet açıklama: Ödemek zorundayız
Erbakan böyle uyarmıştı: İran'dan sonraki asıl hedef Türkiye!
Erbakan böyle uyarmıştı: İran'dan sonraki asıl hedef Türkiye!
İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik görevlileri...
İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik görevlileri...
İran'daki büyük tezgahı gözler önüne serdi: Erdoğan gibi...
İran'daki büyük tezgahı gözler önüne serdi: Erdoğan gibi...
Erdoğan talimatı verdi! O kente 3 kat sınırı geliyor...
Erdoğan talimatı verdi! O kente 3 kat sınırı geliyor...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.01.2018
5 ilkokul arkadaşı bir araya geldi! Paraya para demiyorlar...
5 ilkokul arkadaşı bir araya geldi! Paraya para demiyorlar...
‘Dışkı da yerim’ diyen Prof. zıvanadan çıktı
‘Dışkı da yerim’ diyen Prof. zıvanadan çıktı