İngilizlerden BM'ye İran çağrısı: ABD'nin yanında durmayın

İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times, İran'da yaşanan ayaklanmaları değerlendirdi. Tahran'a protestocuları dinleme çağrısı yapan gazete, AB'ye de ABD'nin yanında durmama çağrısı yaptı.

ABD'NİN YANINDA DURMAYIN

Protestolar konusunda şiddetten kaçınmaktan yana durmaları gerektiğini belirten gazete, aynı zamanda ABD'nin de tavrını eleştirdi.

Gazete, gösterilerde sertlik yanlılarının parmağının var gibi gözüktüğünü, şahin kanadın da "ateşle oynadığını" yazdı.

ABD ve İsrail'in protestolara yönelik tutumunun şahin kanada yarayacağını belirten ekonomi gazetesi, "AB, ABD'nin saldırganlığından etkilenmemeli. Cevap, Washington'daki birçoklarının yapmak istediği gibi, rejimi daha fazla sıkıştırmak olmamalı. Bağlantılı kalmak ve kademeli değişimi cesaretlendirmek daha akıllıca olacaktır." dedi.

RUHANİ UMUT VAADEDİYOR

Financial times'ın değerlendirdiği bir diğer konu da Ruhani oldu. Gazete, dış güçlerin İran'ın iç işlerine karışmasının "akılsızca bir tutum olduğunu da" belirtirken, "Ruhani, mevcut sistem içinde hala değişim için en iyi umudu temsil ediyor. Ancak, ortadaki dışa vurulmuş öfkenin gücü, hükümet için bir sinyal olmalı ve hükümet halkın meşru şikâyetlerine daha fazla yanıt vermeli. İranlılar sonuç görmek istiyor." dedi.

İRAN'DA ŞİDDET OLAYLARI

İran'da geçtiğimiz perşembe günü patlak veren, ekonomik temellerle başlayarak rejime karşı ayaklanmaya varan eylemler 7. gününe girdi. Her geçen saat tansiyonun yükseldiği Tahran'da eylemler devam ediyor.

Polislerle göstericiler arasında yer yer silahlı çatışmalar yaşanırken, çıkan olaylarda 29 kişinin öldüğü açıklandI, 500'den fazla kişi ise tutuklu bulunuyor.