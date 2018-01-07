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İran'da 'İngilizce' dersi yasaklandı

Yüksek Eğitim Konseyi Başkanı Mehdi Navid Ethem, İran'daki devlet kontrolündeki ve özel ilkokullarda İngilizce eğitiminin hukuka aykırı olduğunu söyledi.

07 Ocak 2018 Pazar 18:08
İran'da 'İngilizce' dersi yasaklandı

Ethem konuya ilişkin açıklamasında, İngilizce'nin artık eğitim müfredatının bir parçası olmadığını duyururken, özel İngilizce derslerine dair ise herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.

Öte yandan, İran'ın ruhani lideri Ali Hamaney'in İngilizce'nin erken yaşta öğrenilmesinin 'Batı'nın İran'ı kültürel olarak istilasına' yol açtığı yorumunda bulunduğu da iddia edildi.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 18:08
  1. Ali Hamaney
  2. İngilizce
  • AviniAvini8 dk önce
    Bizede aykırı
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