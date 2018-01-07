İran'da 'İngilizce' dersi yasaklandı

Ethem konuya ilişkin açıklamasında, İngilizce'nin artık eğitim müfredatının bir parçası olmadığını duyururken, özel İngilizce derslerine dair ise herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.

Öte yandan, İran'ın ruhani lideri Ali Hamaney'in İngilizce'nin erken yaşta öğrenilmesinin 'Batı'nın İran'ı kültürel olarak istilasına' yol açtığı yorumunda bulunduğu da iddia edildi.