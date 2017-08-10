İran'da havuz partisi yapan 64 kişi gözaltına alındı!
İran'ın İsfahan kenti yakınlarında havuz partisi yapan 64 genç kadın ve erkeğin İsfahan Güvenlik Güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.10 Ağustos 2017 Perşembe 16:09
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in İsfahan güvenlik güçleri açıklamasına dayandırdığı haberine göre, 64 genç kadın ve erkek İsfahan polisi ve İran istihbarat servisinin ortak operasyonuyla gözaltına alındı.
İsfahan güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, gözaltı operasyonunun adli makamların izniyle yapıldığı belirtilerek, "Partide içki içerek dans eden yarı çıplak genç kız ve erkekler, istihbarat biriminin takibi sonucunda gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.
Operasyonda çok miktarda alkollü içeceğin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, gözaltına alınanların adli makamlara teslim edildiği kaydedildi.