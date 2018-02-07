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İran’da halk umudunu kaybediyor… Durumun düzeleceğine inanmıyorlar

İran Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Aşina, halkın yüzde 31'inin ülkedeki şartların düzeltileceğine yönelik inancını kaybettiğini belirtti.

07 Şubat 2018 Çarşamba 22:36
İran’da halk umudunu kaybediyor… Durumun düzeleceğine inanmıyorlar

İran Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Hüsameddin Aşina, halkın yüzde 31'inin ülkedeki şartların düzeltileceğine yönelik inancını kaybettiğini söyledi.

İran Öğrenci Haber Ajansı ISNA'nın haberine göre, Aşina, geçen ay ülkede patlak veren protesto gösterileriyle ilgili yapılan anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

"İran halkının yüzde 31'i ülkedeki şartların düzeltileceğine yönelik inancını kaybetti." diyen Aşina, "Mevcut durum devam ederse muhtemelen herkes kaybedecek. İran toplumunun yaklaşık yüzde 80'inin talebi ekonomiyle ilgilidir. Ülkenin ekonomik koşullarının sistemin etkinliği ile bazı sosyal ağlar tarafından bağlanması, siyasi sistemde bir krize neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Anket sonuçlarına göre, protestoların ekonomiyle ilgili olduğunu belirten Aşina, sorunların temelinin ise siyasi ve sosyal meselelerle bağlantılı olduğunu bunun da gösteriler sırasında atılan sloganların analiz edilmesiyle ortaya konulduğunu aktardı.

Aşina, "Eğer insanlar ekonomik krizin, ekonomiyle değil rejimin temeliyle ilişkili olduğunu ya da devletin ekonomik problemleri çözemediğini düşünürse söz konusu sorun çok basit ve hızlı şekilde devletin bekası sorununa dönüşebilir." diye konuştu.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 22:36
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • nn2 sa önce
    siz bostan yerebaşkasının malına toprağına göz dikmedinse neden Türkiye ile bir olamıyorsun allah hainleri sevmez nursuresi47ayetiyan çizdileronlar mumin de deyil lerböylesapkinlarin ALLAH CC KİTABINDA BİLDİRİR İran halkınahakkın yanında olanları tenzih ederim
  • nn2 sa önce
    siz bostan yerebaşkasının malına toprağına göz dikmedinse neden Türkiye ile bir olamıyorsun allah hainleri sevmez nursuresi47ayetiyan çizdileronlar mumin de deyil lerböylesapkinlarin ALLAH CC KİTABINDA BİLDİRİR
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