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İran'da göstericiler valiliği ele geçirdi

İran'da ekonomik kriz gösterilerinin hükümet karşıtı gösterilere dönüşmesinin ardından Arak Valiliği göstericiler tarafından ele geçirildi.

31 Aralık 2017 Pazar 08:42
İran'da göstericiler valiliği ele geçirdi

İran'da ekonomik kriz için devam eden protesto gösterileri hükümet karşıtı gösterilere dönüştü. İran’ın Meşhed kentinde hayat pahalılığı, kötü yaşam şartları ve yolsuzluğa karşı geçen perşembe günü başlayan eylemler ülkenin diğer kentlerine de yayılmaya başladı.  Meşhed, Kirmanşah, Kum, Reşt, Nişabur ve Tebriz kentlerinde binlerce  kişi sokaklara çıtı. Göstericiler, "Suriye'yi bırak, halkına çare bul", "Korkmayın, hepimiz birlikteyiz"  ve "Mollalar ülkeyi bıraksın" sloganları attı.  Gösterilerde ülke savaş alanına döndü. 

GECE VALİLİK BİNASINI ELE GEÇİRDİLER 

Göstericiler  dün gece Arak Valiliğini ele geçirdi. Ayrıca göstericiler Hüramabad şehrinde belediye binasını yaktı.

İNTERHNET KESİLDİ 

Ülke genelinde internet bağlantısının rejim güçlerince kesildiği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 08:42
  1. İran
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  3. Valilik binası
  4. valilik ele geçirildi
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