İran'da 'Gezi' provokasyonu! Ayaklanma çağrısı yaptı

Gezi kalkışması sırasında Türkiye'deki ünlü isimleri ön plana çıkartarak ayaklanma çağrısı yaptıranlar şu sıralar İran'da da etkin bir operasyon yönetiyorlar. İran'daki Batı destekli gösterileri birçok muhalif isim de körüklemeye çalışıyor.

'ŞİDDETİ ARTTIRIN' ÇAĞRISI YAPTI

Özgür İran Hareketi lideri Meryem Rajavi ülkedeki gösterilerin şiddetinin arttırılması çağrısında bulundu.

Dış güçlerden aldığı destekle bilinen Özgür İran Hareketi'nin lideri Meryem Rajavi konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Rajavi, İran'daki gösterilerin kapsamının ve şiddetinin arttırılmasını istedi.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları'na yakın kaynaklar, Rajavi'nin açıklamalarına sert tepki gösterdi.