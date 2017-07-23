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İran'da devlet eliyle uyuşturucu dağıtılacak!

İran Meclisi Hukuk Komisyonu'nun, uyuşturucu maddelerin devlet eliyle bağımlılara dağıtımını öngören tasarıyı onayladığı bildirildi.

23 Temmuz 2017 Pazar 18:00
İran'da devlet eliyle uyuşturucu dağıtılacak!

İran medya kaynaklarının, İran Meclisi Hukuk Komisyonu Sözcüsü Hasan Nevruzi'ye dayandırdığı haberlere göre, devlet eliyle uyuşturucu dağıtımını amaçlayan tasarı komisyonda kabul edildi.

Nevruzi, medya mensuplarına yaptığı açıklamada, tasarının, madde bağımlılarının kaçakçılarla bağlantılarını kesmeyi hedeflediğini belirtti.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında, devletin, seyreltilmiş maddeyi uyuşturucu bağımlılarına sunacağını kaydeden Nevruzi, "Böylelikle, bu kişiler, uyuşturucu tacirlerinin tuzağına düşmek yerine, resmi mecralardan ihtiyaçlarını gidermek suretiyle, yavaş yavaş bu bağımlılıktan da kurtulabilirler." ifadesini kullandı.

İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Uyuşturucuyla Mücadele Birim Başkanı Said Sıfatiyan da yaptığı açıklamada, devlet eliyle uyuşturucu dağıtım programının, tüm uyuşturucu maddelerini kapsamadığını söyledi.

İran devrimi öncesinde de benzer bir uygulamanın var olduğuna değinen Sıfatiyan, "Bu tasarı, İran'daki bağımlılığı tamamen ortadan kaldıracak veya tüm bağımlıları kapsayacak bir uygulama değil. Bu uygulama, ülkedeki uyuşturucu madde bağımlısı sayısını azaltmayı hedefliyor." dedi.

İran Uyuşturucuyla Mücadele Daire Başkanlığının resmi verilerine göre, ülkede 2 milyon 800 bin civarında uyuşturucu madde bağımlısı bulunuyor.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 18:00
  1. Hasan Nevruzi
  2. iran
  3. Uyuşturucu
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