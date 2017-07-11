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İran'da "DEAŞ gerekçesiyle" tutuklamalar devam ediyor

İran'ın başkenti Tahran'daki şüpheli çifte saldırıdan sonra ülkede "DEAŞ gerekçesiyle" tutuklamalar hız kesmeden devam ediyor.

11 Temmuz 2017 Salı 17:32
İran'da "DEAŞ gerekçesiyle" tutuklamalar devam ediyor

Bazı yorumcular Tahran'daki meclis ve Humeyni mezarına saldırıların İran Devrim Muhafızlar Ordusu'nun bit planı olduğu görüşündeydi.

O saldırılardan sonra İran'ın birçok Sünni bölgesinde "DEAŞ üyeliği" gerekçesiyle yüzlerce kişi tutuklandı.

İran'dan kısa kısa'nın haberine göre; Bu tutuklanmaların hız kesmeden devam ettiği haber veriliyor.

İran'ın Razevi Horasan İlinin savcı vekili hakimi Hasan Hayderi bu ilde 27 kişinin "DEAŞ'i desteklemek suçundan" tutuklandığını açıkladı.

Beluçistan, Fars, Tahran, Kirman, Hürmüzgan, Kirmanşah, Batı Azerbaycan ve Kürdistan illerinde de yüzlerce kişinin İran Devlet haber ajanslarının haberine göre "DEAŞ üyesi olduğu için" tutuklandığı bildirilmişti.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 17:32
  1. Tahran'
  2. DEAŞ
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