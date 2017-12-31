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İran'da büyük oyun! Göstericiler valiliği ele geçirdi

İran'da yaşanan Türkiye'deki 'Gezi kalkışması' benzeri hükümet karşıtı gösterilerde Arak Valiliği göstericiler tarafından ele geçirildi.

31 Aralık 2017 Pazar 09:59

İran’da Türkiye’deki ‘Gezi’ olaylarına benzer bir senaryo ortaya konuluyor. Ekonomik kriz bahanesiyle yapılan gösterilerinin hükümet karşıtı gösterilere dönüşmesinin ardından Arak Valiliği göstericiler tarafından ele geçirildi.

İran'da sözde ekonomik kriz için devam eden protesto gösterileri hükümet karşıtı gösterilere dönüştü. Göstericiler Arak Valiliğini ele geçirdi. Ayrıca göstericiler Hüramabad şehrinde belediye binasını yaktı.

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 09:59
  1. İran
  2. protesto
  • GevreliGevreli37 dk önce
    Beter olsunlar,,meshebi dinin üstünde tutan zavallılar.
  • YorumyokYorumyok46 dk önce
    Bizde gezi olayları esnasında iran hükümeti sessiz kalmıştı. Bakıp göreceğiz ne olacağını
  • metin düzenlimetin düzenli51 dk önce
    İranBedel Ödemeli Ama Düşmemeli ....
  • RabiaRabia55 dk önce
    Irak Suriye gibiolmak istemiyorlarsa bu işten vazgeçsinler ABDoyununa gelmesinler
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