İran'da büyük oyun! Göstericiler valiliği ele geçirdi

İran’da Türkiye’deki ‘Gezi’ olaylarına benzer bir senaryo ortaya konuluyor. Ekonomik kriz bahanesiyle yapılan gösterilerinin hükümet karşıtı gösterilere dönüşmesinin ardından Arak Valiliği göstericiler tarafından ele geçirildi.

İran'da sözde ekonomik kriz için devam eden protesto gösterileri hükümet karşıtı gösterilere dönüştü. Göstericiler Arak Valiliğini ele geçirdi. Ayrıca göstericiler Hüramabad şehrinde belediye binasını yaktı.