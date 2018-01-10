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İran'da bir protestocu asıldı

İran’da milletvekili Mahmoud Sadeqi, genç bir protestocunun Tahran’daki bir cezaevinde öldüğünü söyledi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 17:24
İran'da bir protestocu asıldı

Tahran ceza infaz kurumlarının başkanı Mostafa Mohebi, 22 yaşındaki tutuklu Sina Çanbari’nin hapse girdiğini bildirdi.

Mohebi, protestolar sırasında geçtiğimiz hafta tutuklanan Sina Çanbari’nin cezaevinde bir WC’ye asılı bulunduğunu sözlerine ekledi

Sadeqi, son protesto gösterileri sırasında gözaltına alınanların güvenliği konusundaki endişelerini dile getirdi.

İran, ülke genelindeki birçok şehirde karışıklık ve siyasi huzursuzluklar yaşıyor ve güvenlik kuvvetleri de dahil olmak üzere en az 21 kişi öldü.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 17:24
  1. Mostafa Mohebi
  2. İran
  3. Sadeqi
  4. Sina Çanbari
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