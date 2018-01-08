İran’da Ahmedinecad ev hapsine alındı

Londra merkezli Al-Quds Al-Arabi gazetesinde yer alan haberde, Ahmedinecad'ın, halkı hükûmete karşı kışkırttığı gerekçesiyle tutuklandığı iddia edildi. Ancak eski cumhurbaşkanının avukatı Adil Haydari ise bu iddianın gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Haydari, müvekkilinin nerede olduğu yönündeki soruları ise cevapsız bıraktı.

Ahmedinecad İran'ın, Ruhani hükûmetinin "kötü yönetiminden" çok çektiğini söylemişti. Ahmedinecad’ın İran’ın ruhani lideri Hamaney'in onayıyla ev hapsinde tutulacağı ifade edildi. Aralık sonunda İran'ın dinî lideri Hamaney, Yargı Erki Başkanı Sadık Amuli Laricani ile siyasi tartışmalara giren eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad'ı isim vermeden "muhalif" olmakla suçlamıştı. Öte yandan, İran'da olayların kontrol altına alındığı iddia edildi. Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada "Dış güçler tarafından desteklenen olaylar bastırılmıştır" denildi. Olayları bastırmada milis gücü Besiçlerin, polis kuvvetlerinin ve istihbarat yetkililerinin etkili olduğu belirtildi. Bu arada, Ruhani yönetiminin Batı'ya tepki olarak İngilizce eğitimini yasaklayacağı bildirildi.