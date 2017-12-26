Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İran'da 25 aracın üretimi durduruldu

İran'da, 25 model aracın üretiminin standartlara uygun olmadığı gerekçesiyle durdurulduğu bildirildi.

26 Aralık 2017 Salı 18:59
İran'da 25 aracın üretimi durduruldu

İran Standartları Kurumu'na ait internet sitesinde yer alan duyuruya göre, İran Standartları Ulusal Metal Endüstrisi Uygulamaları Denetleme Genel Müdürü Peyman Pirayiş, "Üretimde yeni standartlara geçiş yapamayan araçlardan 25'inin üretimi durdurulmuştur." dedi.

Pirayiş, bu araçlardan bazılarını şöyle sıraladı: "MVM315 Sedan, MVM 550, TIGGO 5, LIFAN 620, LIFAN X50, LIFAN X60, JAC J 5, ARIO 1500, ASA B50F, SAIPA 131, SAIPA 132 çift yakıtlı, SAIPA 141 benzin ve çift yakıtlı."

İran medyasında konuyla ilgili yer alan haberlerde üretimine son verilen araçların güvenlik, kalite ve yakıt standartlarına uygun olmadığı belirtiliyor.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 18:59
  1. İran
  2. Peyman Pirayiş

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da 25 aracın üretimi durduruldu
    1. İran'da 25 aracın üretimi durduruldu
    2. WhatsApp'ta bunu yapanlar yandı!
    3. El feneri ışığında katarakt ameliyatı
    4. Komünistler tarafından katledilenler..
    5. Temimi için sokaklara çıktılar
    6. Devlet başkanı affedilince sokaklara..
    7. İran medyasında en çok kullanılan 3...
    8. Filistin'de çatışmalar azaldı
    9. ABD'den 20 yeni savaş uçağı satın..
    10. Reina'nın sahibi hakkında flaş karar
    11. Suriye'de 2017'nin dönüm noktaları
    12. Tasarruflu ampullere dikkat!
    13. Arap Baharı'nın son kalesi: Tunus
    14. ABD hegemonyasındaki 'muz..
    15. Beşiktaş ilk transferini resmen duyurdu
    16. Netenyahu: ''Haç turu düzenleyeceğim''
    17. KHK'yı eleştiren MHP'li vekile..
    18. ABD droneleri o bölgeyi vurdu
    19. Suriyeli Muhalifler: Konferansa..
    20. Netanyahu: Tanrı Sizi Korusun
    Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
    Doğu Perinçek konuştu: Ancak silahla olur
    Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’
    Skandal kararı böyle duyurdu! ‘Talimatı verdim büyükelçilik Kudüs’e taşınacak’
    Erdoğan'ı Meclis'te tekbirlerle karşıladılar
    Erdoğan'ı Meclis'te tekbirlerle karşıladılar
    Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi
    Kendi isteğiyle teslim oldu! Tüm isimleri teker teker verdi
    Gece yarısı 03.02’de geldi! Savaş gemileri… Şok fotoğraflar!
    Gece yarısı 03.02’de geldi! Savaş gemileri… Şok fotoğraflar!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi
    O ülkede Türk birlikleri darbeyi önledi
    ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’
    ABD adına tehdit etti… ‘Ya teklifi kabul edin ya da…’