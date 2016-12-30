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İran'a uyarı: Haritadan silinirsiniz!

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Esedov, İran’ın hiçbir zaman Azerbaycan'ın iç işlerine karışamayacağını söyleyerek, Azerbaycan'a hücum edilmesi durumunda İran'ın haritadan silineceğini belirtti.

İran'a uyarı: Haritadan silinirsiniz!
Eklenme: 30 Aralık 2016, 15:03
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Azeri Apa Haber Ajansı'nın haberine göre, Milletvekili Kudret Həsənquliyev Azerbaycan Milli Meclisi'nin bugün yapılan oturumunda İsrail Başbakanı'nın Bakü'ye seferinden sonra İran'ın Azerbaycan'a karşı sergilediği tehditkar açıklamaların cevapsız kalmaması gerektiğini söyledi.

Hesenguliyev, İran Savunma Bakanı'nın "Azerbaycan'ın İsrail'le yaklaşmasına tahammül edemeyiz''açıklamasına karşın, İran'ın Azerbaycan'a karşı daha da sertleşmesinin büyük sorunlara yol açacağını söyledi.

"İRAN HARİTADAN SİLİNİR"

Hesenguliyev, İran'nın Azerbaycan'a hücum etmesi durumunda, İran'nın haritadan silineceğini ve yerinde 5 devlet oluşacağını söyledi.

Milletvekilinin açıklamasının ardından, Azerbaycan Meclis başkanı Oktay Esedov, İran'in hiçbir zaman Azerbaycan'ın iç işlerine karışamayacağını vurgulayarak: "İran Cumhurbaşkanı da Ermenistan'ı ziyaret etti, biz onlara karşı bildiri verdik mi? Onun için herkes birbirine karşılıklı saygı göstermelidir "dedi.


 
EtiketleriranKore Arirang TelevizyonuAzerbaycan CumhurbaşkanıAzerbaycan Milli Meclis Başkanı Oktay Esedov
HABER YORUMLARI
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resit

Yorumcular ve azeri bakan iranı ortada kaldırdılar iranın yerinde bir azeri devlet kuryorlar ama Karabga hiç deymiyorlar. Size göre ise türkiyede 25 30 bin kurd var onlarda burada bir kurd devleti mi kursunlar .Siz ırkçılık hevesle hayal görüyorsunuz.Inşallah bütün musulmanlar birleşir bir islam birliği kurarlar.

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Halil

bir tarafı türkiye bir tarafı azeri bu iran a ve vatandaşlarına iyi davranmamak lazım.bir kere bile türkiyeye samimi yaklaşmadılar .güya müslüman.

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metin kultur

adam bombalarım haritadan silerim demiyor dikkatinixi çekerim. 5 e bölünür diyor ki bu çok doğrudur. iran şu aniçerde çok sıkı bir sıkıyönetim ile idare ediliyor. komşularından gelecek ayrılıkçı destek ile kısa sürede dsğılır dağılmasa da suriyeden beter olur..onun için azerbaycan rahat.

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Hamdi Tasalioglu

Benim Yorumum Iran Tarihinde hicbir hiristiyan Devletlen savastimi yillardir israile hirliyor bir kursunmu attimi bugün suriyede halebi bosaltmak istiyen Türkiyeye engel olan iranlilar siz bunlari neden aliyorsunuz almayin biz bunlari Öldürecegiz simdi Azer baycana kafatutuyor ama unutmasin 30 milyon Azeri iran iceridinde

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1956

Iran in propagandasını bizim ülkemizde yapmayın zaten geçebilecek ve sevile çek bir ülkede değil seytan görsün yüzlerini musluman katilleri ha israil mısır iran denmiş birbirinden farkları da yok

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Abdullah

Azeri kardeş halkını tenzih ederim ama yöneticilerini Al birini vur ötekine!

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mehemmed

İsraile hırlamayan kalkmış Azeri gardaşlarımıza dışını göstermiş.hoştunuz.Hoşşşt.euzübillahimineşiran.oşşt.

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Muhammet

Cemil nadir arkadaş iran da 40 milyon türk var dikkat derim

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mert

.... iran sonun yakın...

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Ismail uzun

Uyarı ok tamamda uyardığı ülke İran akıllı adım her zaman iyi olur her şey zamanında olur aman dikkat

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ali

Ey azeri milli meclis başkanı Mademki bu kadar golcüsün neden Karabaği Ermenistandan almıyorsun.Yalanlar parasizdir vergisi yok.

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Cemil nadir özgün

Tamı tamamına Azeri palavrası olmuş..Dünya üzerinde haritadan silmeye hiçbir gücün yetmeyeceği ülkelerden yakın coğrafyamızda yeralan 3 ülke var.İSRAİL-MISIR veee İRAN. .

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ahmet öztürk

Azarbaycana tebrik ediyorum,irana gereken cevabı verdi,eyyyy şerefsiz iran sen hangi gün siyonistlere karşı çıktın me zaman israile dişini gösterdin,sen ancak Müslümanlara dişini gösterdin bugüne kadar,aşşağılık şerefsizler,biz siyonistlere karşı dik duruş sergilerken sen arap ve Müslüman ülkelere saldırıyordun,Köpekler diyeceğim fakat köpeklere saygısızlık olacak

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