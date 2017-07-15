İran'a Suriye'den 4 Tabut daha

ran'ın Dini Lideri Ali Hamaney emrindeki Devrim Muhafızları Ordusu'nun savaş için Suriye'ye gönderdiği 4 Şii Afganistanlının cesedi kutsal olarak bildikleri Meşhed'de gömüldü.



Cesetler gömülmeden önce Şiilerin 8. İmamı, Hz. Rıza'nın türbesinde tavaf ettirildi.



İran'dan kısa kısa'ya göre; Suriye'de Beşar Esed'in korunması için ülkeyi askeri açıdan işgal eden İran, savaş cephelerine kendi vatandaşlarını değil, Afganistanlı ve Pakistanlı'ları savaştırıyor.





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