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İran'a Suriye'den 4 Tabut daha

Suriye'de savaşan İran Devrim Muhafızlar Ordusu üyesi 4 Şii Afgan daha Meşhed kentinde gömüldü.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 00:27
İran'a Suriye'den 4 Tabut daha

ran'ın Dini Lideri Ali Hamaney emrindeki Devrim Muhafızları Ordusu'nun savaş için Suriye'ye gönderdiği 4 Şii Afganistanlının cesedi kutsal olarak bildikleri Meşhed'de gömüldü.

Cesetler gömülmeden önce Şiilerin 8. İmamı, Hz. Rıza'nın türbesinde tavaf ettirildi.

İran'dan kısa kısa'ya göre; Suriye'de Beşar Esed'in korunması için ülkeyi askeri açıdan işgal eden İran, savaş cephelerine kendi vatandaşlarını değil, Afganistanlı ve Pakistanlı'ları savaştırıyor. 

ıslahhaber

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 00:27
  1. iran
  2. şia
  3. afganistan
  • MustafaMustafa24 dk önce
    Allah rahmet etsin. İnşaallah it sürüsü tekfircilerin ve destekçisi namussuzların sonu yakın.
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