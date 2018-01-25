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İran'a Suriye'de büyük şok!

Suriye'deki çatışmalarda İran Devrim Muhafızları bünyesindeki 3 askerin öldürüldüğü belirtildi.

25 Ocak 2018 Perşembe 14:14
İran'a Suriye'de büyük şok!

Tesnim haber ajansına göre, İran Devrim Muhafızları bünyesindeki Fatımiyyun Tugayları'na bağlı milislerden Esedullah İbrahimi, Muhammed Asıf Yusufi ile İranlı asker Muhammed Meafi, Suriye'deki çatışmalar sırasında öldürüldü.

İbrahimi ve Yusufi'nin İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Veramin ilçesinde, Meafi'nin cenazesinin ise dün Mazenderan kentine bağlı Neka ilçesinde düzenlenen törenle defnedildiği belirtildi.

İran'a göç etmiş Afganlılardan kurulan Fatimiyyun Tugayı, 2011'de Suriye'deki barışçıl gösterilere rejimin kanlı müdahalesi sonrasında başlayan iç savaşta, 2013 yılından bu yana Beşşar Esed rejimine destek veren Devrim Muhafızları'nın en ön safta kullandığı milis birliği olarak tanınıyor.

Resmi olmayan rakamlara göre, Suriye'deki çatışmalarda öldürülen İran'a bağlı askerlerin sayısının 2 bin 400 civarında olduğu ifade ediliyor.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 14:14
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