İran'a şok! ABD'den sonra bir ülke daha İHA'sını düşürdü
Pakistan, İran'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdü.21 Haziran 2017 Çarşamba 02:36
Pakistan'ın İran'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
Pakistan medyasının hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Pakistan Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçağı, ülkenin güneybatısındaki Belucistan eyaletinde İran'a ait bir İHA'yı düşürdü.
İHA'nın Pakistan hava sahasını ihlal etmekte olduğu bildirildi. Pakistan Hava Kuvvetleri ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.