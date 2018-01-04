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İran'a çağrı yaptılar: Destek vermeye hazırız

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Aruri, İran'ın Filistin davası konusundaki tutumunun sabit olduğunu belirtti.

04 Ocak 2018 Perşembe 08:56
İran'a çağrı yaptılar: Destek vermeye hazırız

Salih el-Aruri, Katar merkezli Al Jazeera kanalındaki bir programda yaptığı açıklamada, İran'ın Filistin davası konusundaki tutumunun net ve sabit olduğunu, İsrail oluşumunun meşruiyetini tanımadığını ifade etti.

Hamas yetkilisi Aruri, "Tahran yönetimi Filistin direnişine destek vermeye hazır." dedi.

Öte yandan Aruri, Hamas'ın Suriye ile ilişkileri düzeltmek için çalışmalar yaptığı ve iletişimini sürdürdüğü iddialarını yalanladı.

Hamas'ın Körfez ülkeleriyle iyi ilişkiler içinde olmaya özen gösterdiğini vurgulayan Aruri, "Bizden herhangi bir Körfez ülkesine yönelik hiçbir kötü söz çıkmadı. Buna rağmen Körfez'de olmak istemediğimiz bir konuma oturtulduk." ifadelerini kullandı.

İsrail'in iktidardaki Likud Partisi Merkez Komitesinin, Filistin toprağı olan Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasını da değerlendiren Aruri, "Bu, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi kararından daha az tehlikeli değil." diye konuştu.

Aruri, Likud Partisinin kararının gözetimsiz ve hesapsızca alınmış olduğunu belirterek, "Bu, Filistin davasının çözümü için uluslararası kanunlara dayanarak yapılabilecek müzakere fırsatlarını yok etmek anlamına geliyor." değerlendirmesini yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisinin en üst düzey karar alma mekanizması Merkez Komitesi, işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısını onaylamıştı.

Partinin onayladığı tasarıda, "Ebedi başkentimiz Kudüs de dahil Yahuda ve Samara'nın (Batı Şeria) kurtuluşunun 50'nci yıl dönümünde Likud Merkez Komitesi olarak Likud milletvekillerine, Yahuda ve Samara'da bulunan özgürleştirilmiş tüm Yahudi yerleşim birimlerinde İsrail kanunları ve egemenliğini hakim kılmaları ve serbestçe Yahudi yerleşim birimi inşasına imkan sağlamaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

İsrail meclisine (Knesset) sunulan tasarıların kanunlaşarak yürürlüğe girebilmesi için üç farklı oturumda görüşülerek onaylanması gerekiyor.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 08:56
  1. iran
  2. hamas
  • SevdaSevda42 dk önce
    Ne düşünecegim Ben buna Ayranı yok İçmeye Tahtarevalli ile giderşeyyapmaya derim . İsrail vurdukca kacacak delik arıyor. İrana yardıma gidecekmiş.
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