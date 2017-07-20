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İran'a büyük şok! Hepsi...

İran Devrim Muhafızları'na bağlı, Afganlılardan kurulan Fatımiyyun Tugayı'ndan 14 milis için, İran'ın farklı kentlerinde cenaze töreni düzenlendiği bildirildi.

20 Temmuz 2017 Perşembe 12:09
İran'a büyük şok! Hepsi...

İran medya kaynaklarında yer alan haberlere göre, Suriye'deki çatışmalar sırasında öldürülen 14 kişinin cenazeleri, Horasan, Kum, Tahran, Elburz, Fars ve İsfahan eyaletlerinde defnedildi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Suriye'de öldürülen Fatimiyyun Tugayı milislerinin, 4'ü Horasan, 4'ü Kum ve üçü Tahran'da defnedilirken, diğer üç milis için Elburz, Fars ve İsfahan'da cenaze törenleri düzenlendiği kaydedildi.

İRAN'IN SURİYE SAHASINDA BİNLERCE ASKERİ VAR

Resmi olmayan rakamlara göre, Suriye'deki çatışmalarda öldürülen İran'a bağlı askerlerin sayısının 2 bin 400 civarında olduğu belirtiliyor.

İran'a göç etmiş Afganlılardan kurulan Fatimiyyun Tümeni, 2011'de Suriye'deki barışçıl gösterilere rejimin kanlı müdahalesi sonrasında başlayan iç savaşta, 2013 yılından bu yana Esed rejimine destek veren Devrim Muhafızları'nın en ön safta kullandığı milisler olarak tanınıyor.

Bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve mezhepçi politikalar izlemekle suçlanan İran, özellikle Suriye rejimine verdiği destekle yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmesi ve milyonlarca kişinin evlerini terk etmesinden sorumlu tutuluyor.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 12:09
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