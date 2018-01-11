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İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor

Suriye'deki çatışmalarda İran Devrim Muhafızları'na bağlı 7 milisin öldürüldüğü belirtildi.

11 Ocak 2018 Perşembe 15:50
İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Suriye'deki çatışmalar sırasında öldürülen İran Devrim Muhafızları'na bağlı "Fatimiyyun" ve "Zeynebiyyun" tugaylarına bağlı 7 milis Kum kentindeki mezarlığa gömüldü.

Resmi olmayan rakamlara göre, Suriye'deki çatışmalarda öldürülen İran'a bağlı askerlerin sayısının 2 bin 400 civarında olduğu ifade ediliyor.

İran'a göç etmiş Afganlılardan kurulan "Fatimiyyun Tugayı" ve Pakistanlı milislerin oluşturduğu "Zeynebiyyun Tugayı" Suriye'deki Beşşar Esed rejimine destek veren Devrim Muhafızları tarafından en ön safta kullanılan milis güçler olarak biliniyor.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 15:50
  1. Suriye
  2. Devrim Muhafızları
  • yazıYORUMyazıYORUM32 dk önce
    7 tane militan öldü diye İran şokk şokkk!!! Şakamısınız la siz, heriflr 4 farklı ülkede çatır çatır savaşıyor, bizde burnumuzun dibinde kurulan PKK devletine bak geliriz haaa diye efelenmekten başka bir halt edemiyoruz
  • Hayırlı Hayırlı 41 dk önce
    İçeriği değiştirdiniz fakat üst sağda geri tuşu çalişmıyor
  • oooooo49 dk önce
    ELHAMDULİLLAH Çok Şükür. ALLAH Celle Celâluh bütün külli Zalimleri, Ğayrimüslümleri ve Şia'ları birbiri'ne Düşürsün. Âmîn Âmîn Âmîn.
  • oooooo50 dk önce
    ELHAMDULİLLAH Çok Şükür. ALLAH Celle Celâluh bütün külli Zalimleri, Ğayrimüslümleri ve Şia'ları birbiri'ne Düşürsün. Âmîn Âmîn Âmîn.
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