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İran, Erbil sınırını obüslerle vurdu

İran ordusunun, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine bağlı sınırdaki dağlık Balekayeti bölgesini obüs atışlarıyla bombaladığı, ilk belirlemelere göre 1 sivilin yaralandığı belirtildi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:20
İran, Erbil sınırını obüslerle vurdu

Soran İlçesi Kaymakamı Kırmanç İzzet, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, obüs atışlarıyla yapılan bombalamada Balekayeti bölgesinde 1 kadının yaralandığını ifade etti.

Sabahın erken saatlerinde başlayan obüs atışlarının hala yoğun şekilde devam ettiğini kaydeden İzzet, birçok tarım arazisinin zarar gördüğünü, yaylalarda yangın çıktığını aktardı.

İzzet, İran'ın sınır bölgesini bombalama gerekçesinin ne olduğuna ilişkin soruya "İran, İran Kürdistan Demokrat Partisi'ne (İ-KDP) bağlı Peşmergelerin orada bulunmasını gerekçe gösteriyor." yanıtını verdi.

İran'a muhalif İ-KDP'ye bağlı Peşmergelerin sınır üzerinde askeri kampları yer alıyor.

İran, Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününden itibaren de Süleymaniye'nin Keladize ilçesine akan "Küçük Zap Suyu'nu" tamamen kesmişti.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:20
  1. Soran İlçesi Kaymakamı Kırmanç İzzet
  • balalı mustafabalalı mustafa1 sa önce
    barzani çoktan haketti,çünkü rahatlık battı.daha iyi günleri...Allah cc bunlara fırsat vermesin...
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