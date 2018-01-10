İran ve Tunus derken o ülke de karıştı

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’da öğretmen sendikalarının yaklaşık 2 aydır belirli aralıklarla sürdürdüğü grev nedeniyle ülke çapındaki eğitim faaliyetlerinde ciddi aksaklıklar yaşanıyor. Sendikalar, öğretmen maaşlarının iyileştirilmesi talebini yineleyerek üç günlük yeni bir grev kararı alırken grev çağrısına öğretmenlerin büyük çoğunluğu destek verdi.

Burkina Faso Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore, öğretmenlerle devlet arasında arabuluculuk yapması amacıyla "Arabuluculuk Yüksek Konseyi" kurulması gerektiğini dile getirirken sendika üyeleri bunu hükümetin zaman kazanma adımı olarak değerlendiriyor.

Hükümet ise sendikaları kendi talepleri için ülke çıkarlarını tehlikeye atmak ve ülkeyi uluslararası arenada küçük düşürmekle suçluyor.

2015’te iktidara gelen Kabore, ilk iş olarak zam isteğiyle grev yapan yargı mensuplarına yüzde 80’e varan maaş iyileştirmesi yapmıştı. Ülkedeki diğer alanlarda çalışanlar da kendi maaşlarında aynı düzenlemenin yapılmasını talep ederek sık sık grev çağrısı yapıyor.