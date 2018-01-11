İran ve Tunus derken o bölge de karıştı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Kerküklü öğretmenler, maaşlarının Irak merkezi hükümeti tarafından ödenmesi için protesto düzenledi.

Kerkük kentindeki Eğitim Müdürlüğü binası önünde onlarca öğretmen, Erbil yönetimi yerine Bağdat'a bağlanıp, bundan sonra maaşlarının da başkentten ödenmesini talep etmek için bir araya geldi.

Maaşlarının IKBY tarafından kesintili ve zamanında ödenmediğinden yakınan Germiyan İlkokulunda görevli öğretmen Selam Aziz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardan beri tam olarak alamadıkları maaşlarının ödenmesi için kayıtlarının Bağdat'a alınmasını istediklerini ifade etti.

Müdürlük binası önünde bir araya gelen tepkili öğretmenlerden Muhammed, "Kerkük'teki diğer öğretmenler gibi çalışmamıza rağmen, üç ayda bir maaş alabiliyoruz." siteminde bulundu.

Kürtçe eğitim veren bir okulda çalışan Ferhad Hüseyin ise şunları kaydetti:

"Kerkük'te, Erbil'e bağlı 8 bin öğretmen görev yapıyor. Merkezi hükümete bağlanarak diğer meslektaşlarımız gibi haklarımızın verilmesini istiyoruz."

IKBY'de 2014'ten bu yana ekonomik kriz yaşanıyor. Irak anayasasına göre, Erbil yönetimi ülkede elde edilen petrol gelirinden yüzde 17'lik bir paya sahip ancak, Nuri el-Maliki başbakanlığı döneminde IKBY'nin kendi başına petrol satmasını gerekçe göstererek, Erbil'in bütçeden alacağı payı 2014'te kesmişti.

Haydar el-İbadi'nin başbakan olması ve yeni hükümeti kurmasıyla Bağdat-Erbil yönetimleri, petrol satışında uzlaştı fakat Bağdat yönetimi halihazırda bütçe yetersizliğini gerekçe göstererek Erbil'in payının cüzi bir kısmını gönderiyor.

Bütçe kesintisiyle başlayan ekonomik kriz, terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın üçte birini ele geçirmesi ve petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşle derinleşti. Erbil yönetiminin resmi verilerine göre, IKBY'de hükümetten maaş alan yaklaşık 1 milyon 400 bin memur bulunuyor.

Memurların maaşı, kesintili bir şekilde günlük ihraç edilen petrol gelirinden ödeniyordu. Erbil yönetimi, Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin Kerkük vilayetinde tam kontrolü sağlamasıyla petrol gelirlerinin yarısını kaybetti. Erbil yönetimi, Kerkük'teki kuyularla birlikte günlük ortalama 550 bin varil petrol ihraç ediyordu.

Öte yandan İbadi yönetimi ise bu sayının gerçeği yansıtmadığını savunarak, söz konusu memur kaydının merkezi yönetim tarafından yeniden tutulduğunu, bunun tamamlanması halinde ortaya çıkacak gerçek sayıya göre maaşların ödeneceğini ifade ediyor.