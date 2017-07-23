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İran ve Irak arasında işbirliği anlaşması!

İran ve Irak, askeri işbirliği ve mücadelenin güçlendirilmesi için bir anlaşma imzaladı.

23 Temmuz 2017 Pazar 18:11
İran ve Irak arasında işbirliği anlaşması!

İrna haber ajansının haberine göre, İran Savunma Bakanı Hossein Dehghan ile Iraklı meslektaşı İrfan el Hiyali, sınır güvenliği, lojistik ve tatbikat konularında askeri işbirliği ve mücadelenin güçlendirilmesi için bir anlaşma imzaladı. 

ABD'DEN İRAN'A SUÇLAMA

ABD Başkanı Donald Trump ise Suriye, Yemen ve Irak'taki çatışmalarda İran'ın etkisinin arttırdığını söylerken İran yönetimini militan gruplara destek vermek ve bölgedeki istikrarı bozmakla suçlamıştı.  

İran ve ABD arasındaki gerginlik hız kesmeden devam ederken Trump, İran'ı, milisleri finanse etmek, eğitmek ve donatmak yoluyla Irak'ta şiddet olaylarına etki etmekle suçlarken İran, şiddeti ABD birliklerinin varlığını bağlayarak suçlamaları reddetmişti.  

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 18:11
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