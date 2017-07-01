İran ve IKBY arasında büyük kriz

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Tarım ve Su Kaynakları Bakanı Abdussettar Mecid, İran'ın ani bir kararla "Küçük Zap Suyu'nu" kesmesinin perde arkasında bağımsızlık referandumu olduğunu ve suyun bir baskı aracı olarak kullanıldığını iddia etti.



Mecid, İran'ın Batı Azerbaycan Eyaletine bağlı Serdeşt kentinden gelerek Süleymaniye kentinden geçen ve Irak'ın orta kesimlerine dökülen Küçük Zap Suyu'nun kesilmesine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

İran tarafından suyun ani bir şekilde kesilmesinden Süleymaniye iline bağlı Keladize ilçesindeki yaklaşık 80 bin vatandaşın olumsuz etkilendiğini belirten Mecid, "Su kesintisi orada yaşayanların hayatını çok kötü şekilde etkiliyor. Kesintiden dolayı balık çiftlikleri başta olmak üzere, tarım ve besi hayvancılığı yapan tüm proje sahipleri büyük sıkıntıya girdi." ifadelerini kullandı.

Bakan Mecid, ani su kesintisi kararını, IKBY'nin 25 Eylül'de gerçekleştirmeyi planladığı bağımsızlık referandumuyla ilişkilendirerek, "İran, bunu bir baskı aracı olarak kullanıp, bölge üzerindeki etkisini göstermeye çalışıyor. Bunu, referanduma karşı yapılan bir hamle olarak kabul ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu durumun sona ermesi için Irak merkezi yönetimi yetkilileriyle görüştüklerini ve İran'a tepki gösterip baskı uygulamalarını istediklerini aktaran Mecid, şu ana kadar kimsenin sessizliğini bozmadığını kaydetti.

IKBY Meclisi Tarım ve Su Kaynakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Garip Pencivini de benzer görüşlere sahip olduğunu dile getirdi.

İran'ın suyu kesmesini siyasi nedenlere bağlayan Pencivini, "İran tarafından suyun bu süreçte kesilmesinin referandumla alakalı olduğunu düşünüyoruz. Bu bir siyasi meseledir ve üzerinde duracağız." diye konuştu.

İran'ın, inşası yaklaşık 10 yıl devam eden Serdeşt kentindeki barajın dolması için suyu kestiği ifade ediliyor ancak İranlı yetkililer tarafından şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

IKBY'li yetkililer, ramazan bayramının birinci günü Küçük Zap Suyu'nun İran tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden kesildiğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından su üzerindeki balık çiftlikleri büyük zarar görmüştü.

Kaynak: AA