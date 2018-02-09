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''İran ve Hizbullah Suriye’den çekilsin''

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Hizbullah’ın Suriye’den çekilmesi çağrısında bulundu.

09 Şubat 2018 Cuma 17:51
''İran ve Hizbullah Suriye’den çekilsin''

BFM TV ile bir röportajda Le Drian, “Suriye’ye girmemesi gereken herkes geri çekilsin. Hizbullah da dahil olmak üzere İran milisleri çekilsin”dedi.

ABD, İran’ı Suriye ordusunun yanı sıra Hizbulah grubu için de silah temin etmekle suçluyor, Tahran iddiaları kabul etmiyor, fakat dahil olduğu Şii harekete siyasi desteğini itiraf ediyor.

Fransız üst düzey diplomat, “İran’ın Akdeniz’de olma isteği” iddialarını eleştirdi.

İran, Suriye’de bir askeri üs kurma arzusu ile ilgili suçlamaları defalarca reddetti ancak bir çok bölgede bu arzusunu yerine getirdiği görüldü. Şam’ın Muhaliflerle savaşmasına yardım etmek için askeri danışmanlar göndermeyi kabul ettiği belirtildi.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 17:51
  1. Şam
  2. İran
  3. BFM TV
  4. iran

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