İran ve Fransa 660-778 milyon değerindeki otomobil anlaşması yaptı

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre 2018'de başlamak üzere 150 bin araç üretilmesini öngören anlaşma bugün Tahran'da imzalandı.

660 ila 778 milyon dolar değerindeki anlaşma, 2015'te İran'la yapılan nükleer anlaşma ile uluslararası yaptırımların kaldırılması sayesinde gerçekleşti.

Anlaşmanın, söz konusu iki İranlı şirket IDRO ve Negin Grup'ta yaklaşık 3 bin kişilik istihdam sağlaması bekleniyor.

Geçen sene Fransız araba üreticisi PSA Peugeot Citroen de İran Khodro ile, yılda 200 bin araç üretilecek bir tesis açılması konusunda anlaşmıştı.

İran yılda yaklaşık 1 milyon 350 bin araç üretiyor. Yetkililer bu sayının 2025 yılına kadar 3 milyona ulaşmasını hedefliyor.