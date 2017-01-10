İran ve Esed ateşkesi delik deşik etti

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Suriye’de imzalan ateşkes anlaşmasının 11. gününde, Esed rejimi ve İran’a bağlı mezhepçi militanların ateşkesi ihlal etme sayısı 399’a ulaştı. Bu süreçte, rejim güçlerinin saldırıları sonucu 25’i kadın, 34’ü çocuk olmak üzere 271 sivil yaşamını yitirdi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Basın Bürosu’nun yayınladığı verilere göre, Rejim güçlerinin ateşkes ihlalleri Halep’in güney kırsalı, Şam’ın Vadi Berda bölgesi, Hama kırsalı ve Dera’da yoğunlaştı

Esed rejimine bağlı güçler ve Hizbullah militanları, dün de, ateşkes ihlallerini sürdürdü. Rejim güçlerinin Şam, Şam kırsalı, Halep ve Dera’da gerçekleştirdiği 22 ateşkes ihlali neticesinde aralarında 2 çocuğun bulunduğu 11 sivil hayatını kaybederken, 10 sivil yaralandı.

Öte yandan, Şam’ın Vadi Berda bölgesinde bulunan aktivistler, Esed rejimi ve Hizbullah militanlarının, dün, bölgeye yönelik tank ateşi ve havan toplarıyla saldırılar yaptığını, bombardımanlar sonucunda bazı sivillerin yaralandığını bildirdi.

Vadi Berda bölgesinde bulunan kasaba ve köylere yönelik bombardımanların 20 gündür durmadığına dikkat çeken aktivistler, Hizbullah militanlarının, bölgede bulunan Kefir el-Zeyt kasabasını ele geçirmeye çalıştığını ifade ederek, bölgenin temel gıda maddelerinden yoksun olduğunu belirtti.

Şam’ın güneyindeki Dera’da bulunan aktivistler ise, Esed rejimine bağlı güçlerin Dera’nın el-Menşiyye semtine yönelik tank, top ateşi ve havan toplarıyla saldırı düzenlediğini ifade etti. Rejim güçlerinin, aynı zamanda Dera’nın el-Hirak, Yadude, Culin ve Namiye kasabalarına da saldırılar gerçekleştirdiği bilgisini verdi.

Halep’in güney kırsalında ise Esed rejimine bağlı güçler, Raşidin semti, Han Tuman ve Halasa kasabasına saldırılar düzenledi. Saldırılar sonucunda bazı siviller yaralanırken, bölgedeki binalarda büyük hasar meydana geldiği bildirildi.

ıslahhaber