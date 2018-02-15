Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'İran Türkiye'ye teşekkür borçlu! Çünkü...'

Yeni Birlik yazarı İlnur Çevik, bugünkü yazısında ABD'nin Suriye'de kurduğu terör gruplarının İran'a karşı bir tehdit oluşturduğunu, Türkiye'nin bu örgütlerle savaştığı için İran'ın Türkiye'ye borçlu olduğunu söyledi.

15 Şubat 2018 Perşembe 11:43
'İran Türkiye'ye teşekkür borçlu! Çünkü...'

Yeni Birlik yazarı İlnur Çevik, bugünkü yazısında Türkiye'nin askeri gündemini değerlendirdi. 

"Bu güçlenen Kürt terörist gücü hem Kuzey Suriye’de otonom bir idari yapıya dönüştürülüyor hem de Suriye’yi bölüyor" diyen Çevik, bu gücün Türkiye için ciddi bir güvenlik tehdidi olduğunu söyledi. 

İşte Çevik'in yazısının ilgili bölümü: 

"(...) Ama işin daha detayına baktığınız zaman bu gücün esasında aynı zamanda İran’a karşı Amerikalıların oluşturduğu bir kuvvet olduğu ortaya çıkıyor.

Amerikalılar her bakımdan bu YPG, PYD ve PKK üçlüsünü güçlendirip İran’ın Suriye’de İsrail’e tehdit oluşturmasını ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bu güç yalnız Suriye’deki İran milisleri, Hizbullah ve hatta İran Devrim Muhafızlarına karşı kullanılmayacak aynı zamanda bu silahlı kuvvet İran’a bağlı Haşdi Şahabi’nin Irak üzerinden Suriye’nin doğu sınırlarından sızmasını da önleyecek.

İsrail zaten Suriye’de İran’a karşı güneyde bir cephe oluşturuş vaziyette… Şimdi Kürt teröristler de kuzeyden İran’ı sıkıştırıp tam manasıyla İran’ın Suriye’de bulundurduğu askerleri ve militanları kıskaca alacaklar.

Bu işi daha da sağlamlaştırmak için ABD hem Kürt teröristlere Suriye’nin petrolünün yüzde yetmişini üreten petrol alanlarını verdi hem de gelecek yıl bütçesinde bu teröristlere 550 milyon dolar verecek…

Ama Türkiye bu ince hesapları bozuyor… Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu Afrin’deki harekâtla YPG, PYD ve PKK’yı zora soktu. Operasyonların başından beri neredeyse teröristler 2 bin 500 militan kaybettiler. Bunu üzerine Amerika için Rakka bölgesinde savaşan teröristler şimdi neredeyse silahlı güçlerinin yarısını Afrin’e kaydırıyorlar… Bu da İran’a karşı oluşturulmak istenen cepheyi zayıflatıyor…

Yani neticede İran’ın bu konuda Türkiye’ye bir teşekkür borcu var…"

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 11:43
  1. İran
  2. Türkiye
  3. Suriye
  4. ABD
  5. YPG
  6. PKK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır'da 3 bin polisle '15 Şubat' operasyonu: Çok sayıda gözaltı
    1. Diyarbakır'da 3 bin polisle '15 Şubat'..
    2. İran güçleri, YPG'li teröristlerle..
    3. CHP’li Bozkurt'dan büyük ihanet!
    4. 18 milyon liraya bloke konuldu: Yok..
    5. Artvin’de baraj suları çekildi, ortaya..
    6. İran terör örgütü PKK'yı vurunca ABD..
    7. Mersin'de aküden 2 kilo 840 gram eroin..
    8. Antalya’da polisin durduğu araçta..
    9. Küba'daki diplomatların sorunun nedeni..
    10. Ankara'da sigarayla bindiği..
    11. Kılıçdaroğlu CHP'li milletvekillerine..
    12. AK Partili Naci Bostancı'dan CHP'ye..
    13. Sofiane Feghouli: İnşallah şampiyon..
    14. Hükümet'ten Afrin operasyonunun..
    15. Soros'un ortağı uyardı: Felaket olacak!
    16. Karamollaoğlu'ndan 'Başbuğ' açıklaması
    17. 'İran Türkiye'ye teşekkür borçlu!..
    18. Karadeniz inadı tuttu! Yaparsın,..
    19. Teröristbaşını 60 saniyede paketlediler!
    20. Dindirin artık şu gözyaşlarını
    Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
    Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri...
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    'Haydar Baş'ı dinlemediğimiz için kaybediyoruz'
    "Mayıs ayında topyekün saldıracaklardı"
    "Mayıs ayında topyekün saldıracaklardı"
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu' açıklaması
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?
    Başkan adayı: Suriye'de ne işimiz var?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 15.02.2018
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…
    İsrail parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…
    Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...
    Yeni kalkışma için bekletiliyorlar! İstanbul'da 424 noktada...