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İran, Türkiye'ye karşı harekete geçen terör yandaşlarına geçit vermedi

İran'ın Urumiye kentindeki Türkiye başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi yapmak isteyen terör yandaşlarına izin verilmedi.

25 Ocak 2018 Perşembe 12:12
İran, Türkiye'ye karşı harekete geçen terör yandaşlarına geçit vermedi

Azeri Türklerinin yoğunlukta yaşadığı İran'ın Urumiye kentinde az sayıda terör örgütü PKK yandaşının Türkiye başkonsolosluğu önünde düzenlemek istediği protesto gösterisine geçit verilmedi.

Urumiye kenti, Türkiye sınırına 50 kilometre mesafede ve Hakkari'nin doğusunda yer alıyor.

 

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 12:12
  1. Urumiye kenti
  2. Türkiye
  3. Azeri Türkleri
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