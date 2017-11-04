İran, Türkiye'den o askeri üssü istiyor

Doğu Hama'ya rejim tarafindan başlatılan askeri hamle Doğu Hama ve Doğu İdlib dosyası altında Astana'da ihtilaf ve tartışma odağı olmaya devam ediyor. Ebu Zuhur havaalanın da dahil olduğu tartışmalı bölgenin durumu için muzakereciler arasındaki anlaşmazlık çözülmüş değil.Yayılan iddialara göre önümüzdeki Astana oturumunda Ebu Zuhur askeri havaalanın durumu tartışılacak.

Zira iddialara göre Türkiye'nin Ebu Zuhur'da İran karşıtı muhalifler ile askeri üslenmeye gideceği ifade ediliyor.

İRAN NEDEN EBU ZUHUR'U ELE GEÇİRMEK İSTİYOR?

İran, Ebu Zuhur'u tam donanımlı bir askeri hava üssüne çevirmek ve Suriye içindeki kuvvetlerine Hama, Dimeşk ve Neyrab havaalanları yerine Tahran'dan direkt olarak lojistik ve insan kaynağı sağlamak amacıyla Ebu Zuhur askeri havaalanını ele geçirmek istiyor. Zira Hama, Dimeşk ve Neyrab havaalanları sivil havaalanı olarak kullanılmakta.

Aynı zamanda İran'ın Suriye'deki en büyük askeri üslenmesi Güney Halep kırsalında bulunuyor. Bu bölgede on binin üzerinde İran'dan gelmiş Şii asker bulunmakta ve İran'ın Doğu ve Kuzey Suriye'deki projeleri ve maslahatları için diğer cephelere sevk edilmektedir.

İranlı kuvvetler Azzan Dağı ve çevresi merkez olmak üzere batıda Mutah tepesine ve doğuda Sifirah beldesindeki savunma sanayii fabrikalarına kadar konuşlanmış durumda.

Bölgedeki İran üslenmesi o kadar belirginleşti ki artık İran'dan gelen her komutan göreve başlamadan bu askeri üssü ziyaret eder oldu.

Güney Halep'teki İran üssünün özellikle Şii milislerin kuzeyde Han Tuman ve çevresini kaybetmesi, güney doğuda İsriyya yolunu güvene alamaması sebebiyle tehdit altında olduğu söylenebilir. Bununla beraber son olarak İran'ın 65. Özel Kuvvetler Tugayı'nı Güney Halep'e getirmesi ve İranlı askeri şahsiyetlerin birçok defa Hadir beldesini ziyaret etmesi, İran'ın bölgedeki üssünün güvenliğini arttırma ve genişletme gibi niyetinin yanı sıra dünya basınını bir sonraki Astana oturumuna katılmaları için motive etmektedir.

İRAN VE REJİMİN KOORDİNELİ ATAĞI

Birkaç gün önce Cumhuriyet muhafızları ve Kalemun kalkanı milisleri (Bazıları önceden ÖSO'ya bağlıydı ve sonra Dimeşk'teki Qabun ve Berze'nin boşaltılmasıyla rejim saflarına geçmişlerdi.) Doğu Hama'da saldırıya geçti.Özellikle Cib Abyad bölgesini seçen ve saldıran İran destekli güçlerin muhalifleri panik şekilde bölgeye çekip oyalamayı hedeflediği ve bu şekilde muhalifleri asıl operasyon bölgesinden uzaklaştırmaya çalıştığı aynı anda Birinci Tugay'a bağlı birlikler ile Ebu Zuhur yönünde asıl operasyonu başlatmayı hedeflediği düşünülüyor.

Bölgede son günlerde çok sayıda insansız hava araçlarının görülmesi İran kuvvetlerinin bu bölgedeki devrimcilere ait noktaları incelediğini ve bu gözlemler neticesinde bir operasyon planladığını ve operasyon yapılacağını gösteriyor.

Nors For Studies/mepanews