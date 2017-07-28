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İran, Türkiye sınırına füze üssü kuruyor!

İran'ın Tartus yakınlarındaki Cehennem Vadisi'nde Rusya desteğiyle yeni bir füze üssü teşkil ettiği ifade edildi.

28 Temmuz 2017 Cuma 19:10
İran, Türkiye sınırına füze üssü kuruyor!

Suriye'nin sahil şeridinde yer alan Tartus yakınlarında İran'ın, Rusya ve Kuzey Kore desteğiyle uzun menzilli füze üretimi için bir tesis teşkil ettiği ifade edildi.

"Zaman al Wasl"ın askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, Tartus kırsalındaki Cehennem Vadisi'nde İran'ın kurduğu üs aynı zamanda gizli askeri projelere de ev sahipliği yapıyor.

İfade edilene göre bölgede üs yapım çalışmaları Esed rejimi tarafından 2013 yılının sonlarında başlatıldı. İran da bu çalışmalara önemli ölçüde destek sağladı.

Bölgeye sık sık sevkiyat yapıldığı, askeri kamyonların durmaksızın bölgeye girip çıktığı belirtiliyor. Türkiye sınırına yaklaşık 70 kilometre mesafede yer alan bu üste uzun menzilli balistik füzelerin 2017 yılı sonunda üretilmeye başlanacağı ifade ediliyor.

Rus yetkililer ise Sputnik'e verilen demeçlerle bu ifadeleri yalanladı.

Bölgedeki üs çalışmalarının görüntüleri sosyal medyada olduğu gibi "Zaman al Wasl" tarafından da servis edildi. 

mepanews

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 19:10
  1. Esed rejimi
  2. Zaman al Wasl
  3. Tartus kırsalı
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