İran: Türkiye ile ortak operasyon...

Behram Kasımi, İran ile Kürdistan Bölgesi arasındaki sınır kapılarının son durumuna ilişkin, "Şu an sadece bir kapı açık, diğer iki kapı kapalı tutuluyor" dedi.

Türkiye ve İran'ın PKK'ye yönelik Kandil'e ortak askeri operasyon düzenleyeceği iddialarına ilişkin ise Kasımi, bakanlık olarak bu konu hakkında bilgilerinin olmadığını ifade etti.

Ortak operasyon iddiaları, Türkiye ile İran arasında yapılan ziyaretler sırasında ortaya atılmıştı.

Kasımi, "Bölge ülkelerinin dostça isteğine rağmen Irak Kürdistan Bölgesi’nin referandum konusunda ısrarcı olması yanlış bir adımdı" ifadesini kullandı.