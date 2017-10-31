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İran: Türkiye ile ortak operasyon...

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Türkiye ve İran'ın Kandil'e ortak askeri operasyon düzenleyeceği iddialarını yalanladı.

31 Ekim 2017 Salı 09:59
İran: Türkiye ile ortak operasyon...

Behram Kasımi, İran ile Kürdistan Bölgesi arasındaki sınır kapılarının son durumuna ilişkin, "Şu an sadece bir kapı açık, diğer iki kapı kapalı tutuluyor" dedi.

Türkiye ve İran'ın PKK'ye yönelik Kandil'e ortak askeri operasyon düzenleyeceği iddialarına ilişkin ise Kasımi, bakanlık olarak bu konu hakkında bilgilerinin olmadığını ifade etti.

Ortak operasyon iddiaları, Türkiye ile İran arasında yapılan ziyaretler sırasında ortaya atılmıştı.

Kasımi, "Bölge ülkelerinin dostça isteğine rağmen Irak Kürdistan Bölgesi’nin referandum konusunda ısrarcı olması yanlış bir adımdı" ifadesini kullandı.

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 09:59
  1. Behram Kasımi
  2. iran
  • dürüstdürüst51 dk önce
    PKK.pis işlerle ilgilenen bir taşeron onu kullanamayan tek ülke biziz,nedeni de son derece açık çünkü bize karşı kurulmuş çok ortaklı bir şirket gibi düşünün,cevabı o zaman bulunur.Tüm devletlerin temel ilişkileri çıkara dayalı gerçek Allah korkusu olmayınca tek çare mecburen güçlü olmak,başka yol yok.!!

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