İran tarihinin en büyük otomobil anlaşmasını Renault ile imzaladı

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre 2018'de başlamak üzere 150 bin araç üretilmesini öngören anlaşma bugün Tahran'da imzalandı.

660-778 milyon dolar değerindeki anlaşma, 2015'te İran'la yapılan nükleer anlaşma ile uluslararası yaptırımların kaldırılması sayesinde gerçekleşti.

Anlaşmanın, söz konusu iki İranlı şirket IDRO ve Negin Grup'ta yaklaşık 3 bin kişilik istihdam sağlaması bekleniyor.

Geçen sene Fransız araba üreticisi PSA Peugeot Citroen de İran Khodro ile, yılda 200 bin araç üretilecek bir tesis açılması konusunda anlaşmıştı.

İran yılda yaklaşık 1 milyon 350 bin araç üretiyor. Yetkililer bu sayının 2025 yılına kadar 3 milyona ulaşmasını hedefliyor.