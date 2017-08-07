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İran tarihinin en büyük otomobil anlaşmasını Renault ile imzaladı

İran'a ait 2 şirket, Fransız otomobil üreticisi Renault ile ülke tarihinin en büyük otomobil anlaşmasını imzaladı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 14:18
İran tarihinin en büyük otomobil anlaşmasını Renault ile imzaladı

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre 2018'de başlamak üzere 150 bin araç üretilmesini öngören anlaşma bugün Tahran'da imzalandı.

660-778 milyon dolar değerindeki anlaşma, 2015'te İran'la yapılan nükleer anlaşma ile uluslararası yaptırımların kaldırılması sayesinde gerçekleşti.

Anlaşmanın, söz konusu iki İranlı şirket IDRO ve Negin Grup'ta yaklaşık 3 bin kişilik istihdam sağlaması bekleniyor. 

Geçen sene Fransız araba üreticisi PSA Peugeot Citroen de İran Khodro ile, yılda 200 bin araç üretilecek bir tesis açılması konusunda anlaşmıştı.

İran yılda yaklaşık 1 milyon 350 bin araç üretiyor. Yetkililer bu sayının 2025 yılına kadar 3 milyona ulaşmasını hedefliyor.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 14:18
  1. IRNA
  2. Renault
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