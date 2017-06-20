İran tarafından öldürüldüğü duyuruldu

İran'da Sistan ve Belucistan bölgesi ağırlıklı olmak üzere faaliyet gösteren Sünni grup Ensarul'l Furkan, liderleri Abdulcelil Kamberzai'nin İran Devrim Muhafızları ile girdiği bir çatışma sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ensaru'l Furkan İran'da devlete karşı silahlı savaşta bulunan birkaç gruptan birisi konumunda.

İran'da yaklaşık olarak 2004 yılından bu yana Sünni grupların Sistan ve Belucistan bölgesi merkezli olmak üzere İran askerlerine karşı operasyonları sürüyor. Bölgede ağırlık cihat yanlısı gruplarda. İran'a karşı bölgede savaşı ilk olarak başlatan ve uzun süre tek başına sürdüren grup, lideri Abdulmalik Rigi öncülüğündeki Cundullah grubuydu. Rigi'nin yakalanarak idam edildiği 2010 yılından sonra grubun faaliyetleri oldukça azaldı.

ENSARUL FURKAN VE CEŞU'L ADL

Bu yıllardan sonra bölgede Hareket Ensar İran ve Ceyşu'l Adl gibi gruplar faaliyet göstermeye başladı. 2012 yılından itibaren aktivitesini artıran bu gruplardan Hareket Ensar İran, 2013 yılınan aralık ayında, yine bölgede faaliyet gösteren bir grup olan Hizbu'l Furkan ile birleşerek Ensaru'l Furkan grubunu teşkil etmişti. Grupların İran'a karşı zaman zaman yükselen düşük yoğunluklu savaşı sürüyordu.

Ensaru'l Furkan'ın önceki lideri Ebu Hafs El Beluci olarak da bilinen Hişam Azizi de 2015 yılında İran güçleriyle girdiği bir çatışmada hayatını kaybetmişti.



Grubun yayınladığı açıklamada Kamberzai'nin Kasr Kend şehrinde girdiği bir çatışmada öldürüldüğü ifade edildi.

Bölgedeki gruplardan Ceyşu'l Adl de Kamberzai'ye yönelik bir taziye yayınladı.