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İran, Suudi Arabistan'ın botuna el koydu

Suudi Arabistan’a ait bir bot, İran kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla İran devrim güçleri tarafından durduruldu. Botta bulunan 4 mürettebatın gözaltına alındığı kaydedildi.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 17:18
İran, Suudi Arabistan'ın botuna el koydu

Suudi Arabistan'ın Darin Limanı'ndan hareket eden ve İran kıyılarındaki Farsi Adası'na 4 mil yaklaşan botun gözaltına alınan mürettebatı hakkına soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Farsi Adası'nın, Suudi Arabistan ile İran sınırındaki Hark Adası'nın güneybatısında bulunduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 17:18
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