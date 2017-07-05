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İran: Suudi Arabistan bir terörist devlete dönüşüyor

İran'da görev süresi 3 yıl daha uzatılan Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, Suudi Arabistan yönetiminine sert ifadelerle yüklenerek "Bugün Suudi Arabistan yönetimi bölgede bir terörist devlet haline geliyor" dedi.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:02
İran: Suudi Arabistan bir terörist devlete dönüşüyor

Tahran'da Devrim Muhafızları üyelerinin katıldığı bir devir teslim töreninde konuşan Caferi, 'melun' (lanetlenmiş) diye hitap ettiği Riyad yönetimine sert ifadelerle yüklenerek, " Bugün Suudi Arabistan yönetimi bölgede bir terörist devlet haline geliyor" diye konuştu.

Caferi, konuşmasında," Bugün bölgede sadece yeterince güçlü olan ülkeler güvenli kalabiliyor" ifadelerine yer vererek.

İran Devrim Muhafızları, geçen ay İran meclisi ve Ayetullah Humeyni'nin türbesine yapılan terör saldırılarından da Suudi Arabistan'ı sorumlu tutmuştu.

GÖREV SÜRESİ UZATILDI

10 yıllık görev süresi bitmek üzere olan Tümgeneral Caferi'nin görev süresi 3 yıl daha uzatıldı. Ülkedeki yasalar gereği Devrim Muhafızları komutanı, başkomutan sıfatını da taşıyan ülke lideri tarafından atanıyor.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:02
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