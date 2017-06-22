İran-Suudi Arabistan arasında 'Balıkçı' krizi!

İran, Suudi Arabistan'dan alıkoyduğu balıkçıları serbest bırakmasını, öldürülen balıkçı için tazminat verilmesini ve eylemin failinin cezalandırılmasını talep etti.İran medyası geçen hafta Suudi sınır korumlarının Körfez'deki balıkçı teknelerine ateş açması sonucu bir balıkçının öldüğünü duyurmuştu. Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığı ise olayda 3 İran Devrim Muhafızını gözaltına aldığını açıklamıştı.



İran'ın yarı resmi Fars haber ajansının açıklamasına yer verdiği İran İçişleri Bakanlığı "Balıkçılar silahsızdı. Suudi sınır korumaları ateş açarak balıkçılardan birini öldürdü. Gözaltına alınan balıkçıklar serbest kalmalı. Ölen için tazminat ödenmeli ve bu sorumsuzca eylemde yer alanlar cezalandırılmalı" ifadelerini kullandı.



Riyad el konulan bir teknede patlayıcı taşındığını ve gözaltına alınanların Suudi Arabistan'da 'terör eylemi' planladığını öne sürüyor.



İddiayı reddeden İran İçişleri Bakanlığı ise balıkçıların yasal belgeleri olduğunu ancak Buşehr limanından yola çıktıktan sonra yollarını kaybettiklerini iddia etti.



"Balıkçı teknelerine ateş açmak insani ve islami normlara uymuyor" diyen bakanlık "Bir balıkçı grubu teknelerini ana rotalarına döndürebildi ancak iki diğer tekne, durumlarının farkında olmadan ya da teknelerinin kontrolünü kaybederek, Suudi Arabistan ile paylaşılan deniz sınırına doğru ilerledi" ifadelerini kullandı.



İki ülke Katar krizinin yanı sıra Yemen,Suriye ve Irak'taki kriz ve savaşlarda da karşıt kamplarda yer alıyor.





