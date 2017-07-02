'İran sizden kurtulana kadar savaşacağız'

İran'da rejime karşı savaşan Sünni grup Ensar El Furkan, yeni liderini seçtiğini açıkladı

İran'da Sistan ve Belucistan bölgeleri ağırlıklı olmak üzere faaliyet gösteren Sünni grup Ensaru'l Furkan, lideri Abdulcelil Kamberzai'nin İran Devrim Muhafızları ile girdiği bir çatışma sonucu geçtiğimiz ay yaşamını yitirmişti. Ensaru'l Furkan İran'da rejime karşı silahlı mücadelede bulunan birkaç gruptan birisi konumunda.

Grubun lideri Abdulcelil Kamberzai'nin geçtiğimi ay Tahran hükümeti güçleriyle girdiği çatışmada öldürülmesinden sonra gup yeni liderini seçti.

Kendi yayın organından bir açıklama yayınlayan grup, Mevlevi Osman Ömeri'nin Ensaru'l Furkan İran'ın yeni lideri olarak seçildiği bilgisini kamuoyu ile paylaşıyor.

Gubun açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

Müslüman ümmete ve özel olarak İran'ın ehl-i Sünneti'ine müjdeler olsun. Ensaru'l Furkan'daki evlatlarınız ve kardeşleriniz size Mevlevi Osman Ömeri'nin Ensaru'l Furkan İran'ın yeni lideri olarak seçildiğinin müjdesini veriyor. Allah subhanehu ve teala onu muhafaza etsin ve ona izzet ve İran'ın tağut rejimine karşı cihad yolunda sebat versin.

Ve bu vesileyle İran rejimine bir kez daha hatırlatırız ki tüm İran sizin tahakkümünüzden kurtuluncaya ve Allah subhanehu ve teala'nın hükmü uygulanıncaya kadar sizinle savaşmaya devam edeceğiz. Ve bunun için iki yoldan birini seçmeye hazırız, zafer ya da şehadet, başka bir yol yoktur.