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İran sert çıktı: Ya ABD buradan çıkar ya da...

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD’nin Suriye’deki askeri varlığına yönelik açıklamada bulunarak, "ABD, ya kendi isteğiyle buradan çıkar ya da tokatla çıkarırız" ifadelerini kullandı.

02 Şubat 2018 Cuma 10:59
İran sert çıktı: Ya ABD buradan çıkar ya da...

İran’ın en büyük ikinci kenti Meşhet’te, Filistin İntifadasını Destek adlı konferansta konuşan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, "ABD’nin Suriye’yi bölmeye çalıştığını ancak bunu başaramayacağını" ifade etti.

Velayeti, "ABD, Irak’ı bölemediği gibi, Suriye’yi de bölemeyecek. Fırat’ın doğusuna yerleşen ABD, er geç buradan çıkmalı, ya kendi çıkar veya ensesine aldığı tokatla buradan çıkarırız" dedi.

ABD, DEAŞ'I AFGANİSTAN’A YERLEŞTİRİYOR  

ABD’nin terör örgütü DEAŞ'I Afganistan topraklarına yerleştirmeye çalıştığını ileri süren Velayeti, "DEAŞ'ın Afganistan’a yerleşmesine göz yumarsak, 900 kilometrelik sınır hattımız tehlikeye girmiş olur, buna izin vermeyiz" dedi.

Suudi Arabistan’ın Yemen’deki varlığına da değinen İranlı yetkili, "Arabistan daha fazla Yemen’de kalmaya devam ederse, orası onlar için bir Vietnam’a dönüşür" diye konuştu. 

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 10:59
  1. İran
  2. Hamaney
  3. DEAŞ
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