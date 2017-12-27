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İran şaşırdı: Türkiye Kudüs'ü bölüyor

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti,Türkiye'nin öncülüğünde İstanbul'da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı'nı eleştirdi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 15:53
İran şaşırdı: Türkiye Kudüs'ü bölüyor

Filistin'deki gelişmelerle ilgili Tahran'da basın toplantısı düzenleyen İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul'da yapılan olağanüstü toplantısında yayınladığı sonuç bildirisini "bölgenin gerçekleriyle örtüşmeyen muhafazakâr bir bildiri" olduğunu öne sürdü.

Velayeti, " Sonuç bildirisinde Kudüs, doğu ve batı diye iki parçaya bölünmüş ve doğu kısmı Filistin'in başkenti olarak tanımlanmış. Bize göre Kudüs'ün tümü Filistin'in başkentidir. Bildiride, Filistin toprakları iki parçaya bölünmüş oldu. İki Filistin diye bir şey yok. Filistin topraklarının tümü işgal altında ve tümü özgürleştirmeli" diye konuştu.

Velayeti, İran'ın çıkan sonucu tatmin edici bulmadığını sözlerine ekledi.

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından, Türkiye’nin çağrısıyla 13 Aralık'ta İstanbul’da bir araya gelen İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri, Doğu Kudüs’ü Filistin Devleti’nin başkenti olarak ilan etmişi.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 15:53
  1. ABD
  2. kudüs
  3. Filistin
  • Şafak 2023Şafak 202320 dk önce
    Becerebiliyorsa o bütün Kudüs'ü alsın.Anca fitne çıkartsın ....
  • İbrahim İbrahim 1 sa önce
    Doğru söze ne denir
  • YusufYusuf2 sa önce
    Haklılık payı var doğu batı diye kabul etmek yerine Kudüs bütün olarak Filistin'in başkenti olarak kabul edilmeliydibi geri vites var ne olur ne olmaz temkiniyleyaklaşım var bir yandan İslam ülkelerinde kahraman ol öte yandan lobileri kusturme
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