İran, Rusya ve Kuzey Kore Suriye’de balistik silah mı üretiyor?

Konuyla ilgili bazı raporların ve Suriye'deki silah fabrikasının bazı fotoğraflarının yayınlandığı Zamanalwsl.net'in haberinde, söz konusu fabrikanın İran'ın doğrudan kontrolünde olduğu ileri sürüldü. Habere göre fabrika, Tartus'un banliyösünde, ‘Cehennem Vadisi' adı verilen bir yerde bulunuyor. ABD, bu fabrikanın kimyasal dâhil geleneksel olmayan silahların üretildiği kilit önemde bir hükümet tesisi olduğunu belirledi. Yayınlanan raporda ayrıca İran'ın doğrudan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın izniyle ülkede öncü füze teknolojilerinin üretimine geçtiği vurgulandı.

SputnikRogozin: 100 tonluk balistik füze üretmeye hazırızHaberde, yayınlanan bazı fotoğraflara ve Ortadoğu Medya Enstitüsü'nün (Middle East Media Research Institute, MEMRI) araştırmalarına göre ‘bu tesiste uzun menzilli füzelerin ve İran'ın ürettiği Fateh-110 füzesinin Suriye sürümü olan M600 balistik füzelerinin üretildiği' iddia edildi.

MEMRI'nin raporunda, ‘fabrikanın Hama bölgesinde kimyasal maddelerin üretildiği bir şubesi olduğu, aynı bölgede 'bir zamanlar Kuzey Koreli subayların görev yaptığı Rus askeri üssünün de bulunduğu' ve böylelikle Rusya ve Kuzey Kore'nin İran'a silah üretiminde destek olduğu ileri sürüldü.

Rusya Bilimler Akademisi Öğretim Üyesi Boris Dolgov, Sputnik'e şu bilgileri verdi: "Suriye'deki radikal muhalif sitelerin ortaya attığı düzmece haberler, muhalefet propagandası olarak değerlendirilmeli. Daha önce de aynı muhalifler, kimyasal silahların kullanıldığına dair düzmece haberler yapıldı, ki bu suçlamalar absürt. Daha önce yayınlanan komik videoları hatırlayalım, orada ‘beyaz kasklılar' (Suriye Sivil Savunması olarak da biliniyor) kimyasal maddeden zehirlendiği iddia edilen kişileri taşıyordu, ancak üzerlerinde herhangi bir korunma gereci yoktu. Fakat her şeye rağmen bu olay, ABD hava kuvvetlerinin Suriye'nin hava üssünü vurmasına dayanak oluşturdu. Bu tür suçlamalar hala mevcut, ancak kendilerine saygı duyan tüm askeri ve siyasi uzmanlar, bunların siyasi, askeri ve beşeri açıdan saçma suçlamalar olduğunu doğruluyor."





"Muhalifler ayrıca Suriye hükümetine, her gün 50'şer kişinin asıldığı gizli bir hapishanenin Şam'ın himayesi altında faaliyet gösteriyor olması konusunda suçlamalar yöneltti, ancak bu konuda somut kanıtlar asla ve hiçbir yerde sunulmadı. Dolayısıyla bugünkü düzmece haberi değerlendirirken tüm bunların dikkate alınması gerekiyor. Sonuçta muhaliflerin Zamanalwsl.net adlı sitesinde yayınlanan, muhtemelen uydudan çekilen fotoğraflarda belli bir alanda bazı tesisler görülüyor ve hepsi bu kadar" diye konuştu.

Fotoğrafların altındaki kısımda uydurma isimleri kişilerin suçlamalarına yer verildiğine dikkat çeken Dolgov, burada yazılanların havada kaldığını ve herhangi bir kanıtla desteklenmediğini belirtti. Daha sonra aynı haberin ABD medyasında ‘daha farklı renklere büründürülerek' yayınlandığını söyleyen Rus uzman, bu tür haberlerin aslında Suriye'nin askeri altyapısına yeni saldırı düzenlemek için bahane oluşturmaya yönelik olduğunun altını çizdi.

Dolgov, bu tür haberlerin ikinci bir amacının ise, Rusya'yı Kuzey Kore ile ve Suriye'de balistik füzeleri ürettiği iddia edilen İran ile ilişkilendirilip, Rusya ile ABD'yi karşı karşıya getirmek olduğunu aktardı. Rus uzman, bu tür haberlerin 4 ülkeyi, karşı konulması ve cezalandırılması gereken saldırganlar olarak göstermeyi amaçladığını ve ABD'ye Rusya ve İran'a karşıt politikalarını devam ettirme çağrısı olduğunu kaydetti.

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Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Iran Press gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Emad Abshenas ise şunları söyledi: "ABD ve İsrail, Suriye'nin iç işlerine müdahale etmeye bahane yaratmak için bu tür enformasyon tuzakları kuruyor. Bazen Suriye hükümetinin kimyasal silah kullandığını açıklıyorlar, ancak bu bilgilerin kaynağı hakkında bilgi vermiyorlar. Şimdi ise sıra silah yapım aktivitelerine geldi. Öncelikle Suriye, gerekli gördüğü halde savunma sanayi sektörü için silah üretmeye yasal hakkı bulunuyor. Uluslararası yasalara göre bu konuya hiç kimse itiraz edemez.

Füze üretiminin Suriye'de İran'ın kontrolünde, ayrıca Rusya ve Kuzey Kore'nin katılımıyla yapıldığına yönelik iddialar, kesinlikle mantıksız ve saçma. Hepimiz, balistik füzelerin uzun menzilli olduğunu biliyoruz, dolayısıyla bu üç ülkeden biri bu tür silahlara ihtiyaç duyacak olursa, bunları üçüncü bir ülkede değil, kendi evlerinde üretecekler. Ayrıca Suriye'nin bu tür füzeleri kullanacak yeri olmadığına göre Suriye için neden balistik füze üretilsin ki?

ABD ve İsrail, dünyaya bir gerçek olarak göstermek istediği ‘masaldan çıkmış hayal vadisinde' jeopolitik rakipleri olan İran, Rusya ve kuzey Kore'yi, düşmanların kurduğu bir kötülük ittifakı olarak göstermeye çalışıyor.



Mantıklı düşünebilen her insan, Kuzey Kore'nin uzun menzilli balistik füzeleri üretmek istemesi halinde bunu ABD'yi caydırma amacıyla yapacağını, İran'ın ise İsrail'i caydırmak için böyle bir üretim yapacağını anlıyor. Ancak Suriye'nin uzun menzilli balistik füzeleri kullanabileceği hedefi bulunmuyor. Suriye'nin İsrail'den gelebilecek saldırılara cevap vermek isteyeceğini düşünsek bile, bunun için kısa ve orta menzilli füzelerin yeterli olacağını görürüz.

Dolayısıyla tüm bu açıklamaların, ‘masaldan çıkmış hayal vadisinden' bir serap olduklarını düşünüyorum. Bu haberlerin amacı, Suriye'nin bölgedeki terörle mücadelede başlıca ortakları olan İran ve Rusya'ya baskı oluşturmak. Şimdi Suriye ordusu müttefikleriyle birlikte, terörle mücadelede parlak zaferler kazanarak ilerlemeye devam ediyor. Bu nedenle onlar, enformasyon baskısı ve siyasi baskı ile bu askeri başarıları engellemek istiyor."